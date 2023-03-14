У 2022 році у світі було вироблено 85 млн автотранспортних засобів

За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), торік глобальне виробництво автотранспортних засобів становило трохи більш як 85 млн одиниць. Про це пише УкрАвтопром.

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Це на 6% більше, ніж попереднього року. Найбільшу кількість склали легкові авто – 61,6 млн од. Легких комерційних авто було вироблено майже 19,9 млн од. Великих вантажівок виготовили 3,3 млн од., автобусів – 253,2 тис. од.

Першість в автовиробництві у світі зберігає Китай. Торік у КНР було виготовлено 27 млн одиниць автотранспорту, що на 3% більше, ніж роком раніше.

На другому місці опинилися США з показником майже 10,1 млн одиниць і приростом 10% у виробництві. Третій результат продемонструвала Японія — 7,8 млн одиниць.

На четвертій позиції Індія з 5,5 млн од. із найбільшим приростом автотранспортних засобів — 24%. Замикає топ-5 країн-автовиробників Південна Корея з майже 3,8 млн од. і приростом виробництва машин 9%.