Мировой автопром постепенно восстанавливает объемы производства, но добиться доковидного уровня еще не удается.

По данным Всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), в I кв. 2023 г. глобальным автопромом было произведено более 21,6 млн автотранспортных средств, сообщает Укравтопром.

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Это на 7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Однако все еще сохраняется отставание от доковидного 2019 г. (-7%).

Из этого количества легковых автомобилей произведено 15,4 млн ед. (+8% к І кв. 2022г.), легких коммерческих авто – 5,2 млн ед. (+7%), большегрузных авто – 959 тыс. ед., как и в прошлом году, и автобусов – почти 62 тыс. ед. (+32%).

Наибольшие результаты в I кв. продемонстрировали: