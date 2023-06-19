Світовий автопром поступово відновлює обсяги виробництва, але досягти доковідного рівня ще не вдається.
За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у І кв. 2023 р. глобальним автопромом було виготовлено понад 21,6 млн автотранспортних засобів, повідомляє Укравтопром.
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Це на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Однак, все ще зберігається відставання від доковідного 2019 р. (-7%).
З цієї кількості легкових автомобілів виготовлено 15,4 млн од. (+8% до І кв. 2022р.), легких комерційних авто – 5,2 млн од. (+7%), великовантажних авто – 959 тис. од., як і торік, та автобусів – майже 62 тис. од. (+32%).
Найбільші результати у І кв. продемонстрували:
- Китай – 6,2 млн од. автотранспорту (-4%)
- США – 2,6 млн од.(+9%)
- Японія – 2,2 млн од. (+14%)