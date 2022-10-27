За месяц в России выпустили менее 24 тысяч легковушек, с начала года – менее 350 тысяч

В сентябре прошлого года в России произвели 23,8 тысячи легковых автомобилей. Это на 3,8% меньше, чем в августе 2022 года и на 77,4% меньше, чем в сентябре 2021-го. Всего за первые три квартала произведено 349 тысяч легковых автомобилей – на 65,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие цифры приводит Росстат.

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Также федеральная служба статистики подсчитала, что выпуск грузовых автотранспортных средств в прошлом месяце упал до 11,7 тысячи штук – на 33,8% по сравнению с результатом годовой давности. При этом по отношению к августу 2022-го рост составил 5,4%. За первые девять месяцев текущего года произведено 103,4 тысячи единиц (-20,4%).

Дизельных грузовиков за месяц сделали 1,8 тысячи штук – на 67,5% меньше, чем в сентябре 2021 года, но на 31,4% больше, чем в августе 2022-го. Показатель за три квартала – 23,2 тысячи (-38,9%).

По сравнению с августом 2022-го увеличилось на 9,7% – до 15,6 тысячи штук – производство двигателей внутреннего сгорания. Однако это на 36,6% меньше цифр, полученных год назад. Всего с января по сентябрь произвели 178 тысяч ДВС (-24,5%).

Также в России за месяц выпустили 88 мотоциклов и мотоциклетных колясок – на 6,4% меньше, чем в сентябре 2021 года и на 63,3% меньше, чем в августе 2022 года. При этом по сравнению с трехквартальным периодом наблюдался двукратный рост – до 1,8 тысячи единиц.

Производство велосипедов в сентябре упало в годовом сравнении на 32% – до 55,2 тысячи штук. Однако это в 3,5 раза больше, чем было сделано в августе 2022 года. Итог за девять месяцев составил 876 тысяч штук (-19,4%).