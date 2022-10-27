За місяць у Росії випустили менше 24 тисяч легковиків, з початку року – менше 350 тисяч.

У вересні минулого року в Росії виробили 23,8 тисячі легкових автомобілів. Це на 3,8% менше, ніж у серпні 2022 року, та на 77,4% менше, ніж у вересні 2021-го. Усього за перші три квартали збудовано 349 тисяч легковиків – на 65,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі цифри наводить Росстат.

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Також федеральна служба статистики підрахувала, що випуск вантажних автотранспортних засобів минулого місяця впав до 11,7 тисяч штук – на 33,8% порівняно з результатом річної давності. При цьому щодо серпня 2022-го зростання становило 5,4%. За перші дев'ять місяців поточного року вироблено 103,4 тисяч одиниць (-20,4%).

Дизельних вантажівок за місяць зробили 1,8 тисяч штук – на 67,5% менше, ніж у вересні 2021 року, але на 31,4% більше, ніж у серпні 2022-го. Показник за три квартали – 23,2 тисяч (-38,9%).

Порівняно із серпнем 2022-го підросло на 9,7% – до 15,6 тисяч штук – виробництво двигунів внутрішнього згоряння. Однак це на 36,6% менше за цифри, які були отримані рік тому. Загалом із січня по вересень виготовили 178 тисяч ДВЗ (-24,5%).

Також у Росії за місяць випустили 88 мотоциклів та мотоциклетних колясок – на 6,4% менше, ніж у вересні 2021 року, та на 63,3% менше, ніж у серпні 2022 року. При цьому в порівнянні триквартальних періодів спостерігалося дворазове зростання - до 1,8 тисяч одиниць.

Виробництво велосипедів у вересні впало в річному порівнянні на 32% - до 55,2 тисячі штук. Однак це у 3,5 рази більше, ніж було зроблено у серпні 2022-го. Результат за дев'ять місяців становив 876 тисяч штук (-19,4%).