Октябрь выдался сложным месяцем для украинского автопорома. Отмечается резкое падение количества производимых автомобилей.

По данным Укравтопрома, в октябре на украинских заводах было собрано всего 292 ед. автотранспортных средств

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По сравнению с результатом годичной давности выпуск автотранспорта в стране уменьшился почти на 58%, а по отношению к предыдущему месяцу – на 68 процентов.

Наибольшее падение произошло в части легковых автомобилей. За месяц украинские заводы выпустили 202 легковых автомобиля, что втрое меньше, чем в прошлом.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, переставшего раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 3 шт. – минус одна машина от результата октября 2020 года.

Однако на фоне общего падения автопроизводства почти на 13% увеличилось производство автобусов. В октябре было сделано 87 автобусов.

Всего с начала 2021 года в Украине было произведено 7002 ед. автотранспортных средств, что на 85% больше, чем за первые десять месяцев в прошлом году. Легковых автомобилей – 6337 шт. (+97%); Коммерческих – 27 шт. (-25%); Автобусов – 638 шт. (+17%).