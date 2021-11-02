Нехватка полупроводников стала причиной остановки производства две недели назад. Сейчас Skoda уже возобновила производственные процессы, но из-за перебоев с поставками общий выпуск машин в этом году будет значительно меньше.

Чешский автопроизводитель Skoda, остановивший производство машин из-за дефицита полупроводников, восстановит его, сообщила пресс-секретарь компании Камила Биддл. Производство на объектах Skoda было сокращено или остановлено с 18 октября.

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"Могу подтвердить, что все производственные линии Skoda Auto сегодня ночью возобновят работу после двухнедельной остановки", – сказала госпожа Биддл Reuters, комментируя сообщение агентства CTK.

Проблемы с поставками полупроводников в 2021 году привели к прекращению конвейеров на заводах Fiat Chrysler, Nissan, General Motors, Audi, Volvo и АвтоВАЗе. Skoda перед приостановкой производства в октябре оценивала, что по итогам года выпустит на 250 тыс. автомобилей меньше, чем планировалось.