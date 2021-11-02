Нестача напівпровідників стала причиною зупинки виробництва два тижні тому. Зараз Skoda вже відновила виробничі процеси, але через перебої з поставками загальний випуск машин цього року буде значно меншим.

Чеський автовиробник Skoda, який зупинив виробництво машин через дефіцит напівпровідників, відновить його, повідомила прес-секретар компанії Каміла Біддл. Виробництво на об'єктах Skoda було скорочено чи зупинено з 18 жовтня.

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"Можу підтвердити, що всі виробничі лінії Skoda Auto сьогодні вночі відновлять роботу після двотижневої зупинки", - сказала пані Біддл Reuters, коментуючи повідомлення агентства CTK.

Проблеми з постачанням напівпровідників у 2021 році призвели до припинення конвеєрів на заводах Fiat Chrysler, Nissan, General Motors, Audi, Volvo та АвтоВАЗі. Skoda перед призупиненням виробництва у жовтні оцінювала, що за підсумками року випустить на 250 тис. автомобілів менше, ніж планувалося.