Жовтень видався складним місяцем для українського автопорому. Відмічається різке падіння кількості вироблених автомобілів.

За даними Укравтопрому, у жовтні на українських заводах було зібрано усього 292 од. автотранспортних засобів.

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У порівнянні з результатом річної давнини випуск автотранспорту в країні зменшився майже на 58%, а відносно попереднього місяця – на 68 відсотків.

Найбільше падіння відбулось в частині легкових автомобілів. За місяць українські заводи випустили 202 легкових авто, що втричі менше, ніж торік.

Випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) склав 3 шт. – мінус одна машина від результату жовтня 2020 року.

Проте, на тлі загального падіння автовиробництва, майже на 13% збільшилось виробництво автобусів. Протягом жовтня було зроблено 87 автобусів.

Всього з початку 2021 року в Україні було виготовлено 7002 од. автотранспортних засобів, що на 85% більше, ніж за перші десять місяців минулого року. Легкових автомобілів – 6337 шт. (+97%); Комерційних – 27 шт. (-25%); Автобусів – 638 шт. (+17%).