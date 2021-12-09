Ситуация с производством автомобилей в Украине остается неутешительной, но положительные моменты все же есть. За 11 месяцев количество изготовленных авто выросла на 70%.

В ноябре на производственных площадках украинского автопрома было изготовлено 531 ед. автотранспортных средств, сообщает Укравтопром.

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Несмотря на то, что такой результат почти на 82% является лучшим чем октябрьский, относительно прошлого года, ноябрьское производство уменьшилось на 17 процентов.

На такой результат повлияла ситуация по выпуску легковых автомобилей (455 шт.). Если относительно предыдущего месяца сборка легковых авто увеличилась более чем вдвое, то по сравнению с ноябрем 2020 года произошло падение на 16,5 процента.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета Автокраза, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) вырос до 10 шт. на 7 шт. больше, чем в октябре текущего года и на 1 машину больше результата ноября прошлого года.

Производители автобусов в прошлом месяце изготовили 66 машин, это почти на четверть меньше, чем в октябре, и на 21% меньше прошлогоднего показателя.

Всього за 11 місяців з початку року в Україні було зібрано 7533 од. автотранспортних засобів або на 70% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Легкових автомобілів – 6792 шт. (+81%); Комерційних – 37 шт. (-18%); Автобусів – 704 шт. (+12%).