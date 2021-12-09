Ситуація з виробництвом автомобілів в Україні залишається невтішною, однак позитивні моменти все ж є. За 11 місяців кількість виготовлених авто зросла на 70%.

У листопаді на виробничих майданчиках українського автопрому було виготовлено 531 од. автотранспортних засобів, повідомляє Укравтопром.

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Попри те, що такий результат майже на 82% є кращім за жовтневий, відносно минулого року листопадове виробництво зменшилось на 17 відсотків.

На такий результат вплинула ситуація з випуску легкових автомобілів (455 шт.). Якщо відносно попереднього місяця складання легкових авто збільшилось більш ніж удвічі, то у порівнянні з листопадом 2020 року відбулось падіння на 16,5 відсотка.

Випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) зріс до 10 шт., на 7 шт. більше, ніж у жовтні поточного року та на 1 машину більше результату листопада минулого року.

Виробники автобусів в минулому місяці виготовили 66 машин, це майже на чверть менше, ніж у жовтні, і на 21% менше торішнього показника.

Всього за 11 місяців з початку року в Україні було зібрано 7533 од. автотранспортних засобів або на 70% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Легкових автомобілів – 6792 шт. (+81%); Комерційних – 37 шт. (-18%); Автобусів – 704 шт. (+12%).