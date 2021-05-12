Такой значительный рост объясняется низкой сравнительной базой – в прошлом году из-за жестких карантинных ограничений производство было почти остановлено.
По предварительным данным объем выпуска автотранспортных средств в прошлом месяце составил 962 ед., сообщает Укравтопром.
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Таким образом, по сравнению с апрелем прошлого года выпуск автотранспорта в Украине увеличился в 16 раз, а относительно предыдущего месяца на треть.
Легковых автомобилей в апреле было произведено 904 ед.,против 59 ед. годом ранее. Что касается марта, в этом сегменте автопрома произошел рост почти на 36 процентов.
Автобусное производство закончило месяц с результатом 56 ед., что на один автобус больше мартовского показателя. В апреле 2020 года не было сделано ни одного автобуса.
В апрельском отчете по коммерческим автомобилям, как и в предыдущем месяце, заявлены только два автомобиля, собранные на предприятии "Черкасский автобус". Год назад отчетов по производству коммерческих авто не было.
Напомним, АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.
Всего с начала года в Украине было произведено 2791 ед. автотранспортных средств, что на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Легковых автомобилей – 2594 шт. (+ 110%)
- Коммерческих – 8 шт. (-33%);
- Автобусов – 189 шт. (+ 9%).