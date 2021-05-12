Таке значне зростання пояснюється низькою порівняльною базою – в минулому році через жорсткі карантинні обмеження виробництво було майже зупинене.

За попередніми даними обсяг випуску автотранспортних засобів в минулому місяці становив 962 од., повідомляє Укравтопром.

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Таким чином, у порівнянні з квітнем минулого року випуск автотранспорту в Україні збільшився у 16 разів, а відносно попереднього місяця на третину.

Легкових автомобілів у квітні було виготовлено 904 од., проти 59 од. роком раніше. Відносно березня в цьому сегменті автопрому відбувся ріст майже на 36 відсотків.

Автобусне виробництво закінчило місяць з результатом 56 од., що на один автобус більше від березневого показника. У квітні 2020 року не було виготовлено жодного автобусу.

У квітневому звіті щодо комерційних автомобілів, як і у попередньому місяці, заявлено тільки два автомобілі, зібраних на підприємстві “Черкаський автобус”. Рік тому звітів з виробництва комерційних авто не було.

Нагадаємо, АвтоКрАЗ перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року.

Всього з початку року в Україні було виготовлено 2791 од. автотранспортних засобів, що на 96% більше, ніж за аналогічний період минулого року.