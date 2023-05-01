На ежегодной конференции BMW Group 2023 было объявлено о планах выпустить iX2 как нового члена растущего портфолио электромобилей.

Беседуя с немецким журналом энтузиастов Bimmer Today, руководитель завода в Регенсбурге сообщил, что серийное производство начнется до конца года. Электрический кроссовер будет собираться вместе с iX1 на заводе в восточной Баварии.

Читайте также: BMW показала свой самый быстрый серийный электромобиль

Чтобы это произошло, BMW инвестирует более 350 миллионов евро (385 миллионов долларов по текущему курсу обмена) и наймет около 500 новых работников. Уже в 2024 году, по оценкам автопроизводителя, по меньшей мере, одна треть всех автомобилей, произведенных в Регенсбурге, будут электромобилями, а остальные две трети будут представлять модели X1 и X2 с обычным двигателем. Первый также доступен с разными гибридными силовыми агрегатами.

BMW остается немногословным относительно нового X2, но мы знаем, что у него будет совсем другой дизайн. Исчезнет рельефный вид хэтчбека, поскольку шпионские снимки показали, что прототипы посылают атмосферу мини-X6, следуя формуле купе-внедорожника, которая стала популярной благодаря мюнхенскому бренду. Кроме новой, но знакомой формы, X2 (под кодовым названием U10), вероятно, будет гораздо больше своего предшественника.

Бензиновые/дизельные версии X2 и электрические iX2 будут выглядеть практически одинаково, поскольку только в 2025 году BMW начнет выпускать электромобили на специальной платформе. Несмотря на напор электромобилей, все равно будет топовая модель с двигателем ICE и брендом M Performance. Вероятно, в 2024 году X2 M35i будет иметь более 300 лошадиных сил от 2,0-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом.

iX2 должен повторять iX1 с точки зрения технических характеристик, поэтому начальной версией должно быть xDrive30e с 313 л. и 494 Нм крутящего момента от пары электродвигателей. Вероятно, BMW работает над меньшими вариантами iX1 и iX2 с одним двигателем и переднеприводной установкой.