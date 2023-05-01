Під час щорічної конференції BMW Group 2023 було оголошено про плани випустити iX2 як нового члена зростаючого портфоліо електромобілів.

Розмовляючи з німецьким журналом ентузіастів Bimmer Today, керівник заводу в Регенсбурзі повідомив, що серійне виробництво почнеться до кінця року. Електричний кросовер збиратимуть разом із iX1 на заводі в східній Баварії.

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Щоб це сталося, BMW інвестує понад 350 мільйонів євро (385 мільйонів доларів за поточним курсом обміну) і найме близько 500 нових працівників. Уже в 2024 році, за оцінками автовиробника, щонайменше одна третина всіх автомобілів, вироблених у Регенсбурзі, будуть електромобілями, а інші дві третини представлятимуть моделі X1 і X2 зі звичайним двигуном. Перший також доступний з різними гібридними силовими агрегатами.

BMW залишається небагатослівним щодо нового X2, але ми знаємо, що він матиме зовсім інший дизайн. Зникне рельєфний вигляд хетчбека, оскільки шпигунські знімки показали, що прототипи мають атмосферу міні-X6, дотримуючись формули купе-позашляховик, яка стала популярною завдяки мюнхенському бренду. Окрім нової, але знайомої форми, X2 (під кодовою назвою U10), ймовірно, буде набагато більшим за свого попередника.

Бензинові/дизельні версії X2 та електричні iX2 виглядатимуть практично однаково, оскільки лише у 2025 році BMW почне випускати електромобілі на спеціальній платформі. Попри натиск електромобілів, все одно буде топова модель з двигуном ICE і брендом M Performance. Імовірно, у 2024 році X2 M35i матиме понад 300 кінських сил від 2,0-літрового бензинового двигуна з турбонаддувом.

iX2 має повторювати iX1 з точки зору технічних характеристик, тому початковою версією має бути xDrive30e з 313 к.с. і 494 Нм крутного моменту від пари електродвигунів. Можливо, BMW працює над меншими варіантами iX1 і iX2 з одним двигуном і передньопривідною установкою.