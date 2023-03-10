Этот проект был известен с 2021 года, но раньше это были единичные экземпляры, а сейчас на поле боя появилось несколько серийных машин.

В одном из телеграмм-каналов появилось видео с новой версией самоходного 120-мм миномета 2С9 "Нона", сменившего свою базу с десантной машины БТР-Д на БМП-1 или БРМ-1К (разведывательная машина на базе БМП).

Место и время съемки не подлежат разглашению, однако на нем видно 4-5 таких машин. Это свидетельствует о том, что 2С17-2 "Нона-СВ" уже производятся серийно.

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Работы по созданию таких самоходных минометных систем начались в 2021 году на одном из оборонных предприятий, а проект получил название 2С17-2 "Нона-СВ".

Сущность переработки в том, что на корпус БРМ-1К устанавливают башню 2С9. А для Вооруженных Сил Украины вопрос шасси для "Ноны" очень важен. Ведь у нас шасси БМП гораздо более распространено, чем БТР-Д.

Кроме того, ВСУ активно усиливались трофеями в виде российских 2С9 "Нона". Поэтому перевод "Ноны" на довольно распространенную базу может означать увеличение количества самоходных минометов в ВСУ.