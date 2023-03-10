Цей проєкт був відомий з 2021 року, але раніше це були одиничні екземпляри, а зараз на полі бою з'явилось вже кілька серійних машин.

У одному з телеграм-каналів з'явилось відео з новою версією самохідного 120-мм міномета 2С9 "Нона", який змінив свою базу з десантної машини БТР-Д на БМП-1 або БРМ-1К (розвідувальна машина на базі БМП).

Місце та час зйомки не підлягають розголошенню, однак на ньому видно 4-5 таких машин. Це свідчить про те, що 2С17-2 "Нона-СВ" вже виготовляються серійно.

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Роботи зі створення таких самохідних мінометних систем розпочались у 2021 році на одному з оборонних підприємств, а проєкт отримав назву 2С17-2 "Нона-СВ".

Суть переробки в тому, що на корпус БРМ-1К встановлюють башту 2С9. А для Збройних Сил України питання шасі для "Нони" дуже важливе. Адже у нас шасі БМП значно більш розповсюджене, ніж БТР-Д.

Окрім того, ЗСУ активно посилювались трофеями у вигляді російських 2С9 "Нона".Тому переведення "Нони" на доволі розповсюджену базу може означати збільшення кількості самохідних мінометів у ЗСУ.