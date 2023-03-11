Не нужно рассказывать здесь, насколько роскошная вещь – люк в крыше автомобиля. Стеклянный, сдвигающийся, поворотный – да любой! – придает салону уют и особую атмосферу. Но только владельцы подержанных машин с люками знают, какие проблемы они иногда могут доставлять…

Тонкая стеклянная или металлическая панель посреди крыши, которую мы считаем люком, на самом деле лишь десятая часть того, чем она является на самом деле. Чтобы иметь в спецификации желанную многими владельцами строку "люк в крыше", автомобиль обрастает массой дополнительного оборудования, скрытого под обивкой.

Часто водитель замечает протекание люка поздно: обивка уже украшена пятнами, на металле поселилась коррозия, а на ткани – плесень. Выход – регулярная профилактика.

Это во-первых, точный и довольно громоздкий механизм открывания, это жгуты проводки, єто блок управления с модулем электроники. Не говоря уже об усложнении стандартного оборудования автомобиля – обивке потолка и стоек, электрооборудовании и т.д.

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Люк протекает

Сначала надо понять, что открывающийся люк не является герметичным в привычном понимании. Полной герметичности между люком и металлической панелью крыши нет, по периметру люка есть щель. Через которую вода попадает в так называемый лоток – поддон, закрывающий снизу всю конструкцию. Из лотка организован слив воды, трубочка ведет через потолок и переднюю стойку крыши к колесной арке, куда вода и сливается.

Очень часто эта система дренажа забивается мелким мусором, который скапливается либо сразу у отверстия, либо на изгибах трубки. Когда отвод воды нарушен, она стекает в пространство между крышей и потолком, иногда, если машина стоит под наклоном, течет сразу в салон. Прочищается этот канал обычно просто и недорого – сжатым воздухом из более или менее мощного компрессора.

Вот что действительно представляет собой люк в крыше автомобиля; большая часть системы скрыта под обивкой потолка.

Хуже, когда трубка не забивается, а обрывается или расстыковывается. Тогда мокреет не потолок, а обивка салона ниже него. Чтобы добраться до места обрыва, часто приходится разбирать облицовку интерьера, а то и торпедо. А это уже несколько иной уровень работы и оплаты.

Люк скрипит

Неприятный звук может появляться не только при движении люка по команде пользователя, а просто при езде машины по неровной дороге. Дело в том, что на больших неровностях кузов автомобиля часто "играет" – немного деформируется. Соответственно, начинают тереться друг о друга расположенные под потолком детали привода – а их в механизмах этого устройства достаточно много. Может издавать звук и собственно люк, там, где он трется о резиновый уплотнитель. Решается проблема смазкой, иногда – регулировкой.

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При этом желательно применять специальные смазки, потому что обычные жировые охотно собирают на себя пыль и грязь. Таким образом смазка превращается в абразивную пасту, изнашивающую привод, а кроме того, высыхая, понемногу подклинивает его.

Люк не двигается

Причин несколько: заклинивание механизма из-за загрязнения, его поломка, проблема с электроприводом. Поскольку проводка этой системы часто расположена рядом с путями отвода воды, не редкость окисление контактов в разъемах (см. также главу "Профилактика"). Что штекеры, что механизм подъема и сдвигания придется разобрать и тщательно почистить.

За запчастями к люкам нужно идти либо на разборку, либо к дилеру своей марки. Производители люков новых деталей на рынок aftermarket не поставляют.

Профилактика своими силами

Кое-что для сохранения работоспособности люка можно сделать и своими силами. Эти элементарные меры не заменят смазку механизма и продувание дренажных трубок, но не дадут проблемам накопиться.

Чистота проема . Убирайте из проема люка сухие листья, семена деревьев, пыль, веточки которые попадают на уплотнитель, в щели вокруг него и в шарниры механизма.

Чистота уплотнителя . Уплотнитель стоит время от времени промывать водой с каплей моющего средства, грубые загрязнения можно удалять салфеткой, смоченной уайт-спиритом.

Берегите резину . Резиновые детали, в первую очередь уплотнитель, можно несколько раз в год обрабатывать средством по уходу за резиной. Альтернативный способ – смазка аптечным глицерином. Чтобы стекло (металл) люка не прилипало к резинке, соответствующие кромки люка нужно смазывать тальком – детской присыпкой.

Контакты. Иногда люк протекает из-за того, что электропривод не прижимает его к резиновым уплотнителям на его месте в закрытом положении. Причина бывает в окислившихся разъемах проводки питания моторчика. Из-за нарушения контактов на них растет ток, который автоматика воспринимает как попадание под люк постороннего предмета или, скажем, пальцев – и останавливает привод. Следите за состоянием разъемов, как минимум, они должны быть сухими и чистыми.

Хрупкая механика люка контактирует с природой напрямую. Избежать проблем или, по крайней мере, отложить их помогает регулярное профилактическое обслуживание.

Берегите шарниры. На очень неровной дороге, когда машина часто встряхивается, люк лучше не держать в положении, когда он стоит на рычагах механизма. Чтобы шарниры механики не разбивались, люк в таких условиях лучше держать крепко прижатым к уплотнителям.

Рекомендация Авто24

Наверное, это тот случай, когда любой инженер подтвердит: маркетологи переусердствовали. Последние так нахваливали разного рода люки в крыше автомобилей, что забывали упоминать несколько их маленьких минусов – в частности, необходимость обслуживания. В результате в автосообществе за этими устройствами закрепился с одной стороны имидж романтики и роскоши, а с другой – шлейф большого, извините, геморроя. И то и другое правда, но… Забот с люками было бы гораздо меньше, если бы владельцы не ждали проблем, а регулярно делали им профилактику.

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