Не треба розповідати тут, наскільки розкішна річ – люк в даху автомобіля. Скляний, зсувний, поворотний – та будь-який! – додає салону затишку та особливої атмосфери. Але тільки власники вживаних машин з люками знають, яких проблем вони іноді можуть завдавати…

Тонка скляна або металева панель посеред даха, яку ми вважаємо люком, насправді лише десята частина того, чим він є насправді. Щоб мати в специфікації омріяний багатьма власниками рядок “люк в даху”, автомобіль обростає масою додаткового обладнання, схованого під оббивкою.

Часто водій помічає протікання люку запізно: оббивка вже прикрашена плямами, на металі оселилася корозія, а на тканині – пліснява. Вихід – регулярна профілактика.

Це по-перше, точний і доволі громіздкий механізм відкривання, це джгути проводки, це блок керування з модулем електроніки. Не говорячи вже про ускладнення стандартного устаткування автомобіля – оббивки стелі та стійок, електрообладнання тощо.

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Люк протікає

Спочатку треба зрозуміти, що люк, який відкривається, не герметичний у звичному розумінні. Повної герметичності між власне люком та металевою панеллю даху немає, по периметру люка є щілина. Через яку вода потрапляє в так званий лоток - піддон, який закриває знизу всю конструкцію. З лотка організовано злив води, трубочка веде через стелю та передню стійку даху вниз до колісної арки, куди вода і зливається.

Дуже часто ця система дренажу забивається дрібним сміттям, яке накопичується або відразу біля отвору, або на вигинах трубки. Коли відвід води порушений, вона стікає у простір між дахом і стелею, іноді, якщо машина стоїть під нахилом, тече відразу в салон. Прочищається цей канал зазвичай просто і недорого – стисненим повітрям з більш-менш потужного компресора.

Ось що насправді представляє собою люк в даху автомобіля: більша частина системи схована під оббивкою стелі.

Гірше, коли трубка не забивається, а обривається або розстиковується. Тоді мокріє не стеля, а оббивка салону нижче неї. Щоб дістатися до місця обриву, часто доводиться розбирати облицювання інтер’єру, а то й торпедо. А це вже трохи інший рівень роботи і оплати.

Люк рипить

Неприємний звук може з’являтись не лише під час руху люка за командою користувача, а просто при їзді машини нерівною дорогою. Річ у тому, що на великих нерівностях кузов автомобіля часто “грає” – трохи деформується. Відповідно, починають тертися одна об одну розташовані під стелею деталі приводу – а їх в механізмах цього пристрою доволі багато. Може видавати звук і власне люк, там, де він треться об гумовий ущільнювач. Вирішується проблема змащуванням, іноді – регулюванням.

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При тому бажано застосовувати спеціальні мастила, бо звичайні жирові охоче збирають на себе пил та бруд. Таким чином мастило перетворюється на абразивну пасту, яка зношує привід, а крім того, висихаючи, потроху підклинює його.

Люк не рухається

Причин декілька: заклинювання механізму через забруднення, його поламка, проблема з електрикою. Оскільки проводка цієї системи часто розташовані поряд зі шляхами відведення води, не рідкість окислення контактів в роз’ємах (див. також главу “Профілактика”). Як штекери, так і механізм підйому та зсуву доведеться розібрати та ретельно почистити.

По запчастини до люків треба йти або на розборку, або до дилера своєї марки. Виробники люків нових деталей на ринок aftermarket не постачають.

Профілактика своїми силами

Дещо для збереження працездатності люка можна і своїми силами. Ці елементарні заходи не замінять змащування механізму та продування дренажних трубок, але не дадуть проблемам накопичитися.

Чистота прорізу . Прибирайте з прорізу люка сухе листя, насіння дерев, пил, які потрапляють на ущільнювач, в щілини навколо нього та на шарніри механізму.

Чистота ущільнювача . Ущільнювач бажано час від часу промивати водою з краплиною миючого засобу, тверді забруднення можна видаляти серветкою, змоченою уайт-спіритом.

Бережіть гуму . Гумові деталі, в першу чергу ущільнювач, можна кілька разів на рік обробляти засобом для догляду за гумою. Альтернативний спосіб – змащування аптечним гліцерином. Щоб скло (метал) люка не прилипали до гумки, відповідні краї люка треба змащувати тальком – дитячою присипкою.

Контакти. Іноді люк протікає через те, що електропривод не дотискує його до гумових ущільнювачів на його місці в закритому положенні. Причина буває в порушених контактах в роз’ємах проводки живлення моторчика. Через окислення контактів на них зростає струм, що автоматика сприймає як потрапляння під люк стороннього предмету або, скажімо, пальців – і зупиняє привід. Слідкуйте за станом роз’ємів, як мінімум, вони мають бути сухими та чистими.

Тендітна механіка люка контактує з природою напряму. Уникнути проблем або принаймні відкласти їх допомагає регулярне профілактичне обслуговування.

Бережіть шарніри. На дуже нерівній дорозі, коли машину часто струшує, люк краще не тримати у положенні, коли він стоїть на важелях механізму. Щоб шарніри механіки не “розбивалися”, люк в таких умовах краще тримати міцно притиснутим до ущільнювача.

Рекомендація Авто24

Певно, це той випадок, коли будь-який інженер підтвердить: маркетологи перестаралися. Останні так нахвалювали різного роду люки в даху автомобілів, що забували згадувати про кілька їхніх маленьких мінусів – зокрема, необхідність обслуговування. В результаті в автотоваристві за цими пристроями закріпився з одного боку імідж романтики та розкошів, а з іншого – шлейф великого, даруйте, геморою. І те і друге правда, але… Клопотів з люками було б набагато менше, якби власники не чекали проблем, а регулярно робили їм профілактику.

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