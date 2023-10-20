На средства благотворительного фонда Сергея Притулы приобретены и переданы ВСУ противоминные тралы, производство которых наладил отечественный оборонно-промышленный комплекс.

Еще в конце лета Сергей Притула, на которого ссылается ОО "Украинский милитарный центр", рассказал, что его фонд планирует собрать 40 миллионов гривен на 10 противоминных тралов. И вот первые фронтальные установки типа КМТ-7 смонтированы на танке Т-64БВ наших защитников. Фото с таким противоминным орудием Сергей Притула разместил на своей странице в Facebook.

Фронтальная установка КМТ-7 имеет по левую и правую стороны по паре вспомогательных ходовых катков, поддерживающих блок в операционном режиме и две ножевые рабочие секции цилиндрического типа, которые размещены с левой и правой сторон по условной линии движения гусениц. Таким образом, фронтальная полунавесная противоминная система делает впереди танка две полосы, по которым и движется танк, предварительно обезвреживая взрывные устройства.

Читайте также Япония передала крупную партию техники для разминирования

В настоящее время в украинской армии используются несколько типов навесных фронтальных систем разминирования для быстрых х проходов техники и живой силы. Это не аналог машины разминирования по всей ширине навесного органа, которая сразу прочесывает полосу и обезвреживает мины. Здесь двухсекционная конструкция, прокладывающая безопасный путь для прохождения гусеничной тяжелой бронетехники – след в след, поскольку межколейное пространство остается не зачищенным.

Танк Т-64БВ с минным тралом КМТ-7. Фото: Сергей Притула/Facebook

Для автомобильной техники с гораздо более узкой колеей требуются другие фронтальные установки. Армейские вездеходы HMMWV М1151, стоящие на вооружении ВСУ, комплектуются минным тралом Spark и совершает сплошные по ширине проходы в минных полях, в которые вписывается и колесная техника.

Противоминная система компании Pearson Engineering имеет трехсекционную цилиндрическую основу – по четыре незубчатых катка по крайним секциям, слева и справа, и шесть катков по центру.

Трехсекционный катковый трал Spark на базе автомобиля Hummer. Фото: Армия Информ

Каждый каток этой установки с усилием под 200 кг давит на поверхность и при наезде на взрывоопасные предметы активирует их – от контакта с катком противопехотные и противотанковые мини детонируют. Общий вес трала достигает трех тонн, а ширина полосы разминирования – 3,14 м.