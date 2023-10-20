На кошти благодійного фонду Сергія Притули придбано й передано для ЗСУ протимінні трали, виробництво яких налагодив вітчизняний оборонно-промисловий комплекс.

Ще наприкінці літа Сергій Притула, на якого посилається ГО «Український мілітарний центр», розповів, що його фонд планує зібрати 40 мільйонів гривень на 10 протимінних тралів. І ось перші фронтальні установки з мінним тралом типу КМТ-7 розміщенні на танк Т-64БВ наших захисників. Фото з таким протимінним знаряддям Сергій Притула розмістив на своїй сторінці в Facebook.

Фронтальна установка КМТ-7 має з лівого та правого боків по парі допоміжних ходових котків, що підтримують блок в операційному режимі та дві ножові робочі секції циліндричного типу, які розміщені з лівого та правого боків по умовній лінії руху гусениць. Таким чином фронтальна напівнавісна протимінна система робить попереду танка дві смуги, якими й рухається танк, попередньо знешкоджуючи вибухові пристрої.

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Нині в українській армії використовується кілька типів навісних фронтальних систем розмінування для швидких колійних проходів техніки та живої сили. Це не атрибут машин розмінування по всій ширині навісного органу, що смугою прочісує та знешкоджує міни. Тут двосекційна конструкція, що прокладає лише безпечну колію для проходження гусеничної важкої бронетехніки – слід у слід, оскільки міжколійний простір лишається не зачищений.

Танк Т-64БВ з мінним тралом КМТ-7. Фото: Сергій Притула/Facebook

Для автомобільної техніки з набагато вужчою колійністю потрібні інші фронтальні установки. Армійські всюдиходи HMMWV М1151, що стоять на озброєнні ЗСУ, комплектуються мінним тралом Spark, що роблять суцільні по ширині проходи в мінних полях, в які вписується і колісна техніка.

Протимінна система компанії Pearson Engineering має трисекційну циліндричну основу – по чотири незубчасті катки по крайніх секціях, зліва та справа, і шість катків по центру.

Трисекційний котковий трал Spark на базі автомобіля Hummer. Фото: Армія Інформ

Кожен коток цієї установки з зусиллям під 200 кг тисне на поверхню і при наїзді на вибухонебезпечні предмети активує їх – від контакту з катком протипіхотні та протитанкові міні детонують. Загальна вага трала сягає трьох тонн, а ширина смуги розмінування – 3,14 м.