Показанные на одной из страниц Instagram несколько изображений прозрачного Lamborghini Countach мировое сообщество заинтриговали и даже поставили в тупик – ничего подобного быть не может…

И хотя дыма без огня не бывает, в прозрачный автомобиль из стекла рекомендуем не верить, поскольку при дорожно-транспортном происшествии сотни мелких и больших обломков порубят водителя и пассажира. К тому же, нынешние технологии стекловарения не позволяют изготовить прозрачные прочные материалы для кузовного литья или штамповки.

Даже при условии того, что стекло будет крепким, оно по своему составу вряд ли окажется пластичным при смятии и быстрее раскрошится, деформируется, порвется как и любой другой материал в виде листового штампованного металла или пластика.

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Конечно, на пороге вхождения автомобильного мира в полностью электрический и автономный сегмент транспорта инновации в производстве новых кузовных материалов никто не исключает, но информация о подобном революционном прорыве уже просочилась – экономический шпионаж никто не отменял.

Прозрачный Lamborghini просматривается насквозь только в воображении. Впрочем, когда-то и такое может быть… Фото: Autoevolution

Lamborghini Countach LPI 800-4 с двигателем V12 (803 л.с.), угадываемый в очертаниях и способный со старта набрать сотню за 2,8 секунды, выглядит на тех иллюстрациях красиво и вызывает восхищение. Однако даже в рейтинговом ресурсе autoevolution, ссылаясь на публикацию huydrawingcars в Instagram, как и в редакции Авто24, в прозрачный кузов автомобиля не верят.

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Здесь интересная деталь. Через несколько часов после публикации упомянутый выше huydrawingcars свое сообщение в Instagram удалил или перенес в другое место. Однако через некоторое время информация снова появилась уже с дополнениями и целой коллекцией изображений прозрачных авто, которые автор выдает за свои художественные произведения и предлагает желающим в коллекцию настенных фотокартин.

Так что помечтать, пофантазировать можете. Даже если это продукт нейросети.

А вот так смотрится настоящий Lamborghini Countach LPI 800-4 в непрозрачном кузове белого цвета. Фото: пресс-служба Lamborghini