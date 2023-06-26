Показані на одній зі сторінок Instagram кілька зображень прозорого Lamborghini Countach світову спільноту заінтригували і навіть поставили в глухий кут – нічого подібного бути не може…

І хоча диму без вогню не буває, у прозорий автомобіль зі скла радимо не вірити, оскільки при дорожньо-транспортній пригоді сотні дрібних та великих уламків посічуть водія і пасажира. До того ж нинішні технології скловаріння не дозволяють виготовити прозорі міцні матеріали для кузовного лиття чи штампування.

Навіть за умови того, що скло буде міцним, воно за своїм складом навряд чи виявиться пластичним при зминанні і швидше розкришиться, деформується, порветься як і будь-який інший матеріал у вигляді листового штампованого металу або пластику.

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Звичайно, на порозі входження автомобільного світу в повністю електричний та автономний сегмент транспорту інновації у виробництві нових кузовних матеріалів ніхто не виключає, але інформація про подібний революційний прорив уже просочилася б – економічне шпигунство ніхто не скасовував.

Прозорий Lamborghini проглядається наскрізь тільки в уяві. Втім, колись і таке може бути… Фото: Autoevolution

Lamborghini Countach LPI 800-4 з двигуном V12 (803 к.с.), що вгадується в обрисах та здатний зі старту набрати сотню за 2,8 секунди, виглядає на тих ілюстраціях гарно і викликає захоплення. Однак навіть у рейтинговому ресурсі autoevolution, посилаючись на публікацію huydrawingcars в Instagram, як і в редакції Авто24, у прозорий кузов автомобіля не вірять.

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Тут цікава деталь. Через кілька годин після публікації згаданий вище huydrawingcars свій допис в Instagram видалив чи переніс в інше місце. Однак через деякий час інформація знову з’явилася уже з доповненнями і цілою колекцією зображень прозорих авто, які автор видає за свій мистецький витвір і... пропонує бажаючим в колекцію настінних фотокартин.

Отож, помріяти, пофантазувати можете. Навіть якщо це продукт нейромережі.

А ось так виглядає справжній Lamborghini Countach LPI 800-4 у непрозорому кузові білого кольору. Фото: прес-служба Lamborghini