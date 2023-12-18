Информация о возможном разблокировании границы появилась после очередного раунда переговоров украинских и польских перевозчиков. Но другие польские забастовщики решили заблокировать даже тот пункт пропуска, который сейчас работает...

Обе стороны не пришли к единодушию в вопросе разблокирования границы, поэтому преграда всех четырех пунктов пропуска продолжается.

Один из озвученных результатов переговоров – гарантия на проезд 10 грузовиков каждый час на каждом из заблокированных ныне пунктов пропуска при условии сознательного выбора украинских перевозчиков воздержаться от пересечения границы через МАПП "Угринов – Долгобичув".

Другой, цитата: "Если же до среды (20 декабря) украинских автомобилей не будет в очереди на этом пункте пропуска, то забастовщики обещают прекратить блокирование всех пунктов пропуска".

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Это, наверное, самый результативный постулат всего переговорного процесса за весь период блокирования границы польскими перевозчиками. Но не все так просто, поскольку второстепенный МАПП не в состоянии снять блокаду по всей границе.

Как помните, с 4 декабря пустым грузовикам из Украины разрешили движение через пункт пропуска "Угринов – Долгобичув". И хотя трафик на пересечение границы вырос, оживленное движение на близлежащих автодорогах внесло дискомфорт в жизнь жителям польского Долгобичува. Это может стать предпосылкой закрытия движения грузовиков через этот МАПП местными властями.

Именно поэтому на официальной странице АсМАП Украины появилось обращение к украинским перевозчикам воздержаться от поездок через пункт пропуска "Угринов – Долгобичув" и не планировать пересечение границы через этот МАПП в ближайшее время. Одним словом, не раздражать протестующих. В случае игнорирования этого требования, забастовку польские перевозчики продолжат на неопределенное время.

Правда, требования забастовщиков довольно странные, особенно на фоне того, что на самом деле происходит на границе. Такое впечатление, что там никто ничего не собирается разблокировать и все договоренности остаются прожектами.

Понимание пока на бумаге

По результатам двух встреч, которые состоялись в Варшаве 8 и 16 декабря, рабочая группа сформулировала ряд совместных рекомендаций. Они могут стать основой для сближения позиций сторон в поиске возможного компромисса.

Рабочая группа обсудила и согласовала:

необходимость создания отдельной очереди и отдельных пропусков для пустых транспортных средств в пунктах пропуска Ягодин/Дорогуск и Краковец/Корчева в системе e-Черга;

поддержан запуск пилотного проекта живой очереди с регистрацией в е-Черге непосредственно перед пересечением границы в пункте пропуска "Нижанковичи-Мальховице" сроком на один месяц.

Поддержано предложение по функционированию системы e-Черга, которая предусматривает создание экспериментальной третьей очереди на пункте пропуска Ягодин-Дорогуск. Она уже начала действовать.

О распределении потоков на МАПП Ягодин-Дорогуск:

1 очередь "Электронной очереди" (е-Очередь) будет для пустых перевозок без права на смену транспортных средств.

2 очередь предназначена для перевозок с загруженным транспортным средством и с правом изменения ТС при определенных веских причин, таких, как ДТП или официально подтверждена неисправность транспортного средства.

3 очередь будет приоритетной для товаров 1-24 группы определенных категорий, определенных в соответствии с законодательством. Одно ТС с приоритетным грузом должно ехать через каждые 5 ТС с обычным грузом.

О Дозволах: договорились договариваться

Обе стороны согласились на том, что условия равного доступа к соответствующим рынкам является одним из важнейших вопросов, которые обсуждаются рабочей группой. Учитывая подписанное 29 августа 2022 Соглашение между ЕС и Украиной о грузовых перевозках автомобильным транспортом, и понимая, что это временная мера, согласована всеми членами ЕС для поддержки Украины в войне против России, обе стороны решили работать путем дальнейших переговоров до 1 февраля 2024 года и разработать возможное предложение по усилению взаимного равного допуска перевозчиков к польскому и украинскому рынкам перевозок.

Рабочая группа согласовала, что на всех заблокированных переходах будут оформлять по 10 авто в час в двух направлениях.

Но все договоренности летят кувырком, поскольку в понедельник (18 декабря) с 00:01 протестующие получили разрешение на перекрытие границы "Дорогуск - Ягодин". Правда, они отсрочат начало до 15.00, поскольку ожидают приезда на встречу в Дорогуск нового министра инфраструктуры.

Фото: Wojtek Jargiło /PAP

Похоже, переговоры идут по сценарию протестующих. Среди спорного остается вопрос о системе пересечения границы с Украиной на переходе "Угринов-Долгобичув". Польская сторона выступала за то, чтобы переход функционировал исключительно для пустых неукраинских грузовиков. А почему именно неукраинских?

Украинская сторона не согласилась, но приняла компромиссное решение - рекомендовать украинским перевозчикам воздержаться при планировании перевозок этот МАПП для увеличения пропускной способности заблокированных переходов, с последующим полным разблокированием всех МАПП.

А воз и ныне там...

Похоже, что все договоренности пока останутся невыполненными. Никакого влияния на протестующих от власти или органов правопорядка ждать не стоит: польские перевозчики получили новое разрешение на блокирование с 0:01 18 декабря, но перенесут начало на послеобеденное время.

Как помните, в прошлый понедельник староста гмины (городской голова) Войцех Сава отозвал свое разрешение на блокирование дороги и тем самым разогнал протест, но бастующие через суд отменили решение. С поданной заявкой перевозчики готовятся к протестным действиям 18 декабря до 8 марта.

Именно такой срок назвал один из лидеров протеста Павел Озигала, на которого ссылаются местные СМИ. И это при том, что в польском пограничье в блокаде с антисанитарными условиями находятся более двух тысяч украинских перевозчиков. Трое из них умерли.

Фото: Wojtek Jargiło /PAP

Местные СМИ сообщают, что сейчас очередь в Дорогуске составляет 70 километров и достигла городка Пяски Свидницкого уезда. Время ожидания на регистрацию – примерно 100 часов.

Между тем очередь к переходу с Украиной в Гребенном составляет 30 км и там около 500 грузовиков. Время ожидания на заезд - 125 часов.

Выводы из этого напрашиваются сами: забастовщики водят переговорщиков за нос...