Інформація про можливе розблокування кордону з’явилася після чергового раунду переговорів українських та польських перевізників. Але інші польські страйкарі вирішили заблокувати навіть той пункт пропуску, який наразі працює...

Обидві сторони не дійшли одностайності у питанні розблокування кордону, тож перепона усіх чотирьох пунктів пропуску продовжується.

Один з озвучених результатів перемовин – гарантія на проїзд 10 вантажівок щогодини на кожному із заблокованих нині пунктів пропуску за умови свідомого вибору українських перевізників утриматись від перетину кордону через МАПП "Угринів – Долгобичув".

Інший, цитата: "Якщо ж до середи (20 грудня) українських автомобілів не буде в черзі на цьому пункті пропуску, то страйкарі обіцяють припинити блокування усіх пунктів пропуску".

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Це, напевне, найрезультативніший постулат усього переговорного процесу за весь період блокування кордону польськими перевізниками. Але не все так просто, оскільки другорядний та зовсім не визначальний МАПП не в змозі зняти блокаду по всьому кордону.м містечка Пяски Свідницького повіту. Час очікування на реєстрацію – приблизно 100 годин.

Тим часом черга до переходу з Україною в Гребенному становить 30 км і там близько 500 вантажівок. Час очікування на заїзд - 125 годин.

Висновки з цього напрошуються самі: страйкарі водять переговорників за ніс...