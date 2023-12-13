Проїзд в Дорогуську розблоковано, але протестанти обіцяють поновити страйк з понеділка. На інших пунктах пропуску без змін.

Національну дорогу № 12 між Хелмом і прикордонним переходом з Україною в Дорогуську (Любельське) розблоковано. Рух між Хелмом і Дорогуськом відбувається без проблем. На дорозі в Україну досі велика черга вантажівок.

Міхал Дерус, речник Палати податкової адміністрації в Любліні, сказав, що прикордонний пункт повністю укомплектований і потрібно близько 32 годин, щоб розвантажити чергу з приблизно 700 вантажівок, які прямують з Польщі в Україну через Дорогуськ, повідомляє радіо RFM24.

Також цікаво на словацькому та угорському кордоні вантажівки теж блокують

Українська Держприкордонслужба звітує, що впродовж 24 годин після деблокади на виїзд з України оформлено 248 вантажівок, на в'їзд – 334. За аналогічний період попередньої доби з України виїхало 29 вантажних автомобілів, в'їхало – 204.

Водночас протестувальники не здаються. Майже добу навмисне перекривали дорогу вантажівкою, що ніби-то зламалась. А у вівторок до Окружного суду в Любліні надійшла апеляція на рішення мера Дорогуська відміну дозволу на протест. Окрім того, перевізники звернулися по дозвіл на черговий протест, який мав би початися в понеділок – йдеться в листі, який надійшло до гміни Дорогуська.

Тим часом польські перевізники продовжують демонстрацію перед прикордонними переходами в Гребенному (Любельське воєводство) і Корчова (Підкарпатське воєводство), які тривають з 6 листопада, де пропускають по кілька автомобілів на годину.

А на переході у Медиці з 23 листопада протестують фермери. Вони вимагають, серед іншого, субсидії на кукурудзу. Кажуть, що протестуватимуть до розв'язання свого питання.