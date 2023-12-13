Проезд в Дорогуске разблокирован, но протестанты обещают возобновить забастовку с понедельника. На других пунктах пропуска без изменений.

Национальная дорога № 12 между Хелмом и пограничным переходом с Украиной в Дорогуске (Любельское) разблокирована. Движение между Хелмом и Дорогуском происходит без проблем. На дороге в Украину до сих пор большая очередь грузовиков.

Михал Дерус, представитель Палаты налоговой администрации в Люблине, сказал, что пограничный пункт полностью укомплектован и нужно около 32 часов, чтобы разгрузить очередь из примерно 700 грузовиков, которые направляются из Польши в Украину через Дорогуск, сообщает радио RFM24.

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Украинская Госпогранслужба отчитывается, что в течение 24 часов после деблокады на выезд из Украины оформлено 248 грузовиков, на въезд – 334. За аналогичный период предыдущих суток из Украины выехало 29 грузовых автомобилей, въехало – 204.

В то же время протестующие не сдаются. Почти сутки умышленно перекрывали дорогу грузовиком, который якобы сломался. А во вторник в Окружной суд в Люблине поступила апелляция на на решение мэра Дорогуска отмену разрешения на протест. Кроме того, перевозчики обратились за разрешением на очередной протест, который должен начаться в понедельник – говорится в письме, который поступило в гмину Дорогуска.

Между тем польские перевозчики продолжают демонстрацию перед пограничными переходами в Гребенном (Любельское воеводство) и Корчова (Подкарпатское воеводство), которые продолжаются с 6 ноября, где пропускают по несколько автомобилей в час.

А на переходе в Медике с 23 ноября протестуют фермеры. Они требуют, среди прочего, субсидии на кукурузу. Говорят, что будут протестовать до решения своего вопроса.