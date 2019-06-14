Лето – время для отпусков и приятных путешествий на автомобиле. Чтобы сэкономить средства во время поездки, сеть АЗС UРG предлагает своим клиентам существенно сэкономить на топливе.

Для беззаботного путешествия на дальнее расстояние необходимо быть уверенным в своем автомобиле. И прежде всего – в качестве горючего, которым заправили свое авто. В сети АЗС upg налажен процесс логистики и проверки горючего, что обеспечивает его высокое качество. Кроме того, для постоянных клиентов разработана бонусная программа UPGgood, которая предусматривает постоянные привилегии и акции для ее участников.

С 16 по 17 июня 2019 года и с 28 по 30 июня 2019 года в сети АЗС upg проходит акция “Путешествуй качественно и выгодно”. Она позволяет участникам бонусной программы UPGgood существенно сэкономить на топливе. При покупке более 20 литров топлива автовладельцу начисляется на карту лояльности дополнительно 1,50 грн за каждый купленный литр бензина или ДТ или 0,75 грн – за каждый литр газа. Начисление осуществляется бонусами на карту UPGgood, которые можно использовать на топливо или товары на АЗС при следующем визите.

Напомним, что на заправках UPG можно выиграть миллион!

Заправляйте качественное топливо на АСЗ upg и используйте сэкономленные деньги на приятные мелочи для себя и своих родных!

Детали акции на сайте upg.