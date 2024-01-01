Пьяного школьника на "Таврии" задержали во Львове

Вечером 30 мая на улице Митрополита Андрея полицейские остановили "Таврию" ЗАЗ-1102. Основанием для остановки стало нарушение водителем ПДД.

Выяснение обстоятельств обнаружили, что водитель несовершеннолетний, да еще и имел признаки опьянения. Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Львовской области на странице в Telegram-канале и на ФБ-странице.

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Во время общения с нарушителем патрульные все больше убеждались в своих подозрениях. Когда на место происшествия прибыл отец водителя, то в его присутствии провели проверку с помощью устройства Драгер.

Такое впечатление, что парень в пятницу отпраздновал "последний звонок" и на радостях сел за руль "Таврии". Фото: патрульная полиция Львовщины

Проба показала положительный результат – 1,91 промилле. Такой показатель подпадает под среднюю степень опьянения (от 1,5 до 2,5 промилле).

На несовершеннолетнего водителя составили два протокола - за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за управление транспортным средством без “прав”.