П’яного школяра на "Таврії" затримали у Львові

Увечері 30 травня на вулиці Митрополита Андрея поліцейські зупинили "Таврію" ЗАЗ-1102. Підставою для зупинки стало порушення водієм ПДР.

З’ясування обставин виявилиу, що водій неповнолітній, та ще й мав ознаки сп’яніння. Про це йдеться в повідомленні Патрульної поліції Львівської області на сторінці в Telegram-каналі та на ФБ-сторінці.

Читайте також П'яний водій мотоблока заробив 17 000 гривень штрафу

Під час спілкування із порушником патрульні все більше переконувалися у своїх підозрах. Коли на місце події прибув батько водія, то в його присутності провели перевірку за допомогою пристрою Драгер.

Таке враження, що хлопець у п'ятницю відсвяткував "останній дзвоник" і на радощах сів за кермо "Таврії". Фото: патрульна поліція Львівщини

Проба показала позитивний результат – 1,91 проміле. Такий показник підпадає під середній ступінь сп’яніння (від 1,5 до 2,5 проміле).

На неповнолітнього водія склали два протоколи — за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та за керування транспортним засобом особою, яка не має такого права.