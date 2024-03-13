Работники полиции поверили на слово пьяному водителю и выписали постановление совсем на другого человека, который не совершал правонарушения.

На Житомирщине работники полиция составила протокол о вождении в состоянии алкогольного опьянения на другого человека. Более того, совсем невиновного человека хотели осудить.

Также интересно какой процент алкоголя допустимый для водителя в Украине

Работники полиции остановили водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, рассказывает "Дорожный адвокат". По требованию предъявить документы на право управления, водитель сообщил, что документы потерял.

Работники полиции при составлении протокола записали фамилию, имя и отчество, которое указал водитель. Но на самом деле это были данные другого человека.

Когда этот протокол передали для рассмотрения в суд, там не могли знать, что он выписан со слов нарушителя. Поэтому суд признал указанного в протоколе гражданина виновным в управлении в "пьяном" состоянии, присудил 17 000 грн. штрафа, а также лишил права управления сроком на один год.

Но указанный в протоколе водитель даже не присутствовал в машине и на месте, где остановили нарушителя! Поэтому этот гражданин обжаловал решение местного суда в апелляционном порядке. При рассмотрении дела апелляционный суд пересмотрел видеозаписи и обнаружил, что на месте остановки был совсем другой человек.

По результатам рассмотрения дела апелляционный суд признал гражданина невиновным и отменил решение местного суда (Постановление Житомирского апелляционного суда от 06.03.2024 по делу №276/1280/22).

Что касается полицейских, проявивших халатность при исполнении своих обязанностей, то суд вынес отдельное определение и передал дело на служебное расследование.

Вывод

Если работники полиции будут составлять протоколы на лиц со слов водителей, без надлежащего установления личности, то штраф можно будет получить любому, кто знает ваши личные данные. Даже если вы не находились за рулем.

Напомним, почему нельзя ездить за рулем после употребления алкоголя.