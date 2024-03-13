Працівники поліції повірили на слово п'яному водію та виписали постанову зовсім на іншу людину, яка не вчиняла правопорушення.

На Житомирщині працівники поліція склала протокол про водіння у стані алкогольного сп’яніння на іншу людину. Щобільше, зовсім невинну людину хотіли засудити.

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Працівники поліції зупинили водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, розповідає “Дорожній адвокат”. На вимогу пред’явити документи на право керування, водій повідомив, що документи загубив.

Працівники поліції під час складення протоколу записали прізвище, ім’я та по батькові, яке вказав водій. Але насправді це були дані іншої людини.

Коли цей протокол передали для розгляду до суду, там не могли знати, що він виписаний зі слів порушника. Тому суд визнав вказаного у протоколі громадянина винним у керуванні у «п’яному» стані, присудив 17 000 грн. штрафу, а також позбавив права керування строком на один рік.

Але ж вказаний у протоколі водій навіть не був присутній у машині та на місці, де зупинили порушника! Тому цей громадянин оскаржив рішення місцевого суду в апеляційному порядку. Під час розгляду справи апеляційний суд переглянув відеозаписи та виявив, що на місці зупинки була зовсім інша людина.

За наслідками розгляду справи апеляційний суд визнав громадянина не винним та скасував рішення місцевого суду (Постанова Житомирського апеляційного суду від 06.03.2024 у справі №276/1280/22).

Щодо поліцейських, які проявили недбалість при виконанні своїх обов’язків, то суд виніс окремо ухвалу і передав справу на службове розслідування.￼

Висновок

Якщо працівники поліції будуть складати протоколи на осіб зі слів водіїв, без належного встановлення особи, то штраф можна буде отримати будь-кому, хто знає ваші особисті дані. Навіть якщо ви не перебували за кермом.

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