Происшествие случилось в Арлингтоне, штат Техас (США).

Департамент полиции Арлингтона сообщил, что Mitsubishi пробил каменную стену и деревянную ограду, проехал через двор частного дома и остановился в бассейне. Машина утонула, а люди, к счастью, не пострадали. Все могло быть гораздо хуже, если бы кто-то был в то время возле бассейна или в нем.

Водителя арестовали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Yes this actually just happened. An impaired driver lost control in the 3500 block of S. Center Street and crashed through a backyard and into a swimming pool. No one was injured! Suspect arrested for DWI. #DontDrinkAndDrive pic.twitter.com/QwuKNJETDw — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) August 13, 2020

Водителю Mitsubishi грозит серьезный штраф, у него есть водительское удостоверение. Машину отправят на аукцион, а забор придется починить за счет виновника происшествия.

Напомним, что пышногрудая модель утопила в бассейне суперкар.