Происшествие случилось в Арлингтоне, штат Техас (США).
Департамент полиции Арлингтона сообщил, что Mitsubishi пробил каменную стену и деревянную ограду, проехал через двор частного дома и остановился в бассейне. Машина утонула, а люди, к счастью, не пострадали. Все могло быть гораздо хуже, если бы кто-то был в то время возле бассейна или в нем.
Водителя арестовали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Водителю Mitsubishi грозит серьезный штраф, у него есть водительское удостоверение. Машину отправят на аукцион, а забор придется починить за счет виновника происшествия.
Напомним, что пышногрудая модель утопила в бассейне суперкар.