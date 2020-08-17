Подія сталася Арлінгтоні, штат Техас (США).

Департамент поліції Арлінгтона повідомив, що Mitsubishi пробив кам'яну стіну та дерев'яну огорожу, проїхав через двір приватного будинку та зупинився в басейні. Машина втонула, а люди, на щастя, не постраждали. Все могло бути набагато гірше, якби хтось був у той час біля басейну чи у ньому.

Водія заарештували за керування автомобілем у нетверезому стані.

Yes this actually just happened. An impaired driver lost control in the 3500 block of S. Center Street and crashed through a backyard and into a swimming pool. No one was injured! Suspect arrested for DWI. #DontDrinkAndDrive pic.twitter.com/QwuKNJETDw — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) August 13, 2020

Водієві Mitsubishi загрожує серйозний штраф, у нього забудть водійське посвідчення. Машину відправлять на аукціон, а паркан доведеться полагодити за рахунок винуватця події.

Нагадаємо, що пишногруда модель втопила в басейні суперкар..