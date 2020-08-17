Подія сталася Арлінгтоні, штат Техас (США).
Департамент поліції Арлінгтона повідомив, що Mitsubishi пробив кам'яну стіну та дерев'яну огорожу, проїхав через двір приватного будинку та зупинився в басейні. Машина втонула, а люди, на щастя, не постраждали. Все могло бути набагато гірше, якби хтось був у той час біля басейну чи у ньому.
Водія заарештували за керування автомобілем у нетверезому стані.
Водієві Mitsubishi загрожує серйозний штраф, у нього забудть водійське посвідчення. Машину відправлять на аукціон, а паркан доведеться полагодити за рахунок винуватця події.
Нагадаємо, що пишногруда модель втопила в басейні суперкар..