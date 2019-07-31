Подія нібито сталася на фотосесії.

Сербська модель Playboy Сораджа Вучелич, за її словами, втопила в басейні на Лазурному березі Франції суперкар Lamborghini Huracan Spyder. Фото та відео про наслідки цієї події вона виклала у себе в Інстаграм. "Коли нога зісковзує з педалі гальма, "Ламбо" опиняється в басейні," – пише вона під публікацією, на якій видно, як працівники знімають троси з синього автомобіля біля басейну.

Також на відео видно високі підбори Сораджи і професійне обладнання для відеозйомки – мабуть автомобіль знімався у відеоролику.

Втім, фактів того, що автомобіль був у басейні, нема. Тож цілком можливо, що супермодель оголосила про цю подію заради збільшення своєї популярності.

Нагадаємо, що водій Porsche Cayenne ледь не втопив авто на одній з вулиць Києва.