Событие якобы произошло на фотосессии.

Сербская модель Playboy Сораджа Вучелич, по ее словам, утопила в бассейне на Лазурном берегу Франции суперкар Lamborghini Huracan Spyder. Фото и видео последствий этого события она выложила у себя в Инстаграм. "Когда нога соскальзывает с педали тормоза, “Ламбо” оказывается в бассейне," – пишет она под публикацией, на которой видно, как работники снимают тросы с синего автомобиля возле бассейна.

Также на видео видно высокие каблуки Сораджи и профессиональное оборудование для видеосъемки – видимо, автомобиль снимался в видеоролике.

Впрочем, фактов того, что автомобиль был в бассейне, нет. Поэтому вполне возможно, что супермодель объявила об этом событии ради увеличения своей популярности.

Напомним, что водитель Porsche Cayenne едва не утопил авто на одной из улиц Киева.