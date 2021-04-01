Мелочь, щедро покрытую маслом, кучей высыпали перед домом мужчины.

Андреас Флатен, бывший менеджер автомастерской A-OK Walker Luxury Autoworks получил свою последнюю зарплату медяками, покрытыми жирной веществом. 915 долларов превратились в 91 500 монет.

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A-OK Walker Luxury Autoworks из города Пичтри-Сити, штат Джорджия – это авторемонтная мастерская, известная, благодаря попытке побить мировой рекорд скорости движения на суше и созданию машин для фильма Клинта Иствуда "Крученый мяч" (Trouble With The Curve). Однако на этот раз мастерская оказалась в центре внимания, из-за скользкой истории. Буквально, поскольку монеты, высыпанные перед домом бывшего работника мастерской, были покрыты чем-то похожим на масло из рулевой системы.

"Одно дело, если бы это были только копейки, я бы хотел, чтобы это были просто копейки", – сказал Флаттен New York Times, подозревая, что жирное вещество, которым была покрыт мелочь, было автомобильным маслом.

Флатен сообщил, что спор между ним и его работодателем связан с отсутствием понимания со стороны последнего. Дело в том, что сотрудник должен забирать ребенка из садика, о чем была получена договоренность еще во время собеседования. Споры возникли, когда Флатен был вынужден уйти раньше, поскольку детское учреждение закрылось раньше, чем обычно, чтобы соблюдать правила безопасности, введенных для борьбы с продолжающейся пандемией. Он сообщил, что ряд неблагоприятных событий на его рабочем месте заставили его уволится в конце прошлого года, а его последняя зарплата за неделю не была выплачена в течение нескольких месяцев. Бывший работник подал иск к Министерству труда США, который подтвердил, что трижды связывался с автомастерской, касательно оплаты.

На видео, записанном камерой Флатена 12 марта, видно, что его деньги лежат на подъездной дорожке. Вместе с "выплатой" бывший сотрудник получил "прощальное письмо с теплыми пожеланиями".

Майлз Уокер, владелец автомагазина, утверждает, что ничего не знает о выплате для бывшего работника монетами и отказался комментировать инцидент. "Это не важно – ему заплатили, это все, что имеет значение", – сказал он CBS 46 News.