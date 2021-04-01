Дріб'язок, щедро вкритий мастилом, купою висипали перед будинком чоловіка.

Андреас Флатен, колишній менеджер автомайстерні A-OK Walker Luxury Autoworks отримав свою останню зарплату мідяками, покритими масною речовиною. 915 доларів перетворились на 91 500 монет.

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A-OK Walker Luxury Autoworks з міста Пічтрі-Сіті, штат Джорджія – це авторемонтна майстерня, відома, завдяки спробі побити світовий рекорд швидкості руху на суші та створенню машин для фільму Клінта Іствуда “Кручений м’яч” (Trouble With The Curve). Однак цього разу майстерня опинилась у центрі уваги, через слизьку історію. Буквально, оскільки монети, висипані перед будинком колишнього працівника майстерні, були вкриті чимось схожим на мастило з рульової системи.

“Одна справа, якби це були лише копійки, я б хотів, щоб це були просто копійки”, – сказав Флаттен New York Times, підозрюючи, що жирна речовина, якою був вкритий дріб’язок, була автомобільним мастилом.

Флатен повідомив, що суперечка між ним та його роботодавцем пов'язана з відсутністю розуміння з боку останнього. Справа в тім, що співробітник мав забирати дитину з садочка, про що була отримана домовленість ще під час співбесіди. Суперечки виникли, коли Флатен був змушений піти раніше, оскільки дитячий заклад закрився раніше, ніж зазвичай, щоб дотримуватися правил безпеки, введених для боротьби з триваючою пандемією. Він повідомив, що низка несприятливих подій на його робочому місці змусила його подати у відставку наприкінці минулого року, а його остання зарплата за тиждень не була виплачена протягом кількох місяців. Колишній працівник подав позов до Міністерства праці США, який підтвердив, що тричі зв’язувався з автомайстернею, щодо оплати.

На відео, записаному камерою Флатена 12 березня, видно, що його гроші лежать на під'їздній доріжці. Разом з “виплатою” колишній співробітник отримав “прощального листа з теплими побажаннями”.

Майлз Уокер, власник автомагазину, стверджує, що нічого не знає про виплату для колишнього працівника копійками і відмовився коментувати інцидент. "Це не важливо – йому заплатили, це все, що має значення”, – сказав він CBS 46 News.