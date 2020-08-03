Окружной административный суд Киева рассмотрит иск относительно правомерности работы эвакуаторов на улицах Киева.

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск ОО “Украинское общественно-правовое движение: Демократия через право” к Киевской горгосадминистрации, Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА и Киевсовету в качестве третьего лица. Истец просит признать противоправной работу эвакуаторов в столице.

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«Истец просит суд:... признать противоправными действия Департамента транспортной инфраструктуры... о наделении полномочиями инспекторов Департамента транспортной инфраструктуры... составлять протоколы, предусмотренные частями 1, 3 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и обеспечении работы с доставки временно задержанных транспортных средств для хранения на специальную площадку или стоянку”, – сказано в документе.

Суд решил, что это дело имеет незначительную сложность и подлежит рассмотрению по упрощенной процедуре без уведомления сторон спора.

Как известно, за второй квартал текущего года Инспекция по парковке эвакуировала в Киеве 9 065 транспортных средств. Для водителя "освобождение" эвакуированного авто обходится примерно в 2000 гривен и занимает один или более рабочих дней. Таким образом киевляне и гости столицы потратили на эвакуацию около 18 млн. грн. Инспекторы по парковке вынесли за это время 9,7 тыс. постановлений на сумму 4,9 млн гривен.

За два месяца карантина с улиц Киева были эвакуированы 8539 транспортных средств. Эвакуация продолжалась даже тогда, когда общественный транспорт прекратил свою работу и личный автомобиль оставался едва ли не единственным способом передвижения.

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