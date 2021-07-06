"Ралли Трембита" в восьмом издании 2021 года вернулось в Коломыю – впервые после сезона восьмилетней давности. С тех пор лишь в шести экипажах остались пилот или штурман, которые тогда участвовали в этом соревновании. Всего же на старт первых коротких "супер спешиалов" вокруг городского озера выстроилось 26 автомобилей.

Участников ожидала влажная трасса, то подсыхала, то снова превращалась в размытый грунт. Единственное, что было неизменным – это лидерство с первых метров дистанции и до самого финиша в абсолюте и классе 4WD Open действующих чемпионов из команды #Будунасыпать – Александра Салюка и Владимира Равинского на Mitsubishi Lancer Evo X.

Победители ралли "Трембита" Александр Салюк и Владимир Равинский на Mitsubishi Lancer Evo X.

Выступление было на "десятке" – все 10 выигранных допов. Лишь на одном участке к лидерам смог приблизиться ведущий экипаж TECE Binotel Racing Team Антона Корзуна и Павла Кононова из Mitsubishi Lancer Evo ІХ – но общий проигрыш на дистанции составил 2 мин и 11,6 секунды. Впрочем, более важно, что экипаж Корзуна в конце концов прервал полосу досадной лестницы на этапах URC, которая продолжалась после подиума на “трембите” в прошлом году.

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Дуэль за третье место абсолюта и класса 4WD Open повели между собой представители DENSO X-Team и Mogul Racing Team – Юрий Хомицкий/Андрей Рощенко и Александр Козлов/Александр Островский соответственно. Первых на СД-8 подвела техника, вторых – собственная ошибка, приведшая к повреждениям болида. При таких условиях инициатива перешла к другой Subaru Impreza STi, которой руководили Игорь и Алла Нечипоруки. Перед двумя заключительными СД их и еще один Evo X команды #Будунасыпать разделяло 27,6 секунд.

Дарья Бакай и Евгений Сокур ощутимо ускорились, но ко второму подиуму в карьере URC (первый был в финале прошлого сезона – во время “ралли столица”) Даше не хватило лишь 1,3 секунды. За такой плотный финиш оба экипажа были награждены трофеем Юрия Кочмара, но награды за третье место достались лишь Нечипорукам.

Mitsubishi Lancer EVO X Дарьи Бакай и Евгения Сокура

В то время, как среди участников 4WD Open только Александр Салюк приезжал в Коломыю в 13-ом году, представители каждого экипажа класса Open там были. Действующие чемпионы монопривода изменили технику: вместо Honda Civic Type-R Геннадий Ефимов и Владимир Щербаков с этого сезона будут ехать на Mitsubishi Lancer Evo IX. И если на предыдущем этапе Кубка Лиманов экипаж был в одном шаге от подиума, то “Трембита” завершилась пойманным крышей уже на первом воскресном СД. Особенно обидно за такой результат Щербакова, для которого это была 150-я раллийная гонка в карьере.

В остальном соревнования ситуацию в классе Open контролировали представители Mogul Racing Team Павел Копылец и Евгений Борщенко. Гонщики опередили Николая Никитюка и Дмитрия Безрукова из Odessa Rally Team (оба экипажа выступали на Subaru Impreza STi). Интересно, что черкащанин Павел Копылец на старте соревнований в субботу отпраздновал 47-й день рождения, а уже в воскресенье 48-й год жизни начал успешным финишем на 48-ом этапе своих выступлений в URC (всего у пилота 75 стартов).

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Класс Cross Country, уже по традиции сезона-2021, на старте был представлен тремя экипажами. Toyota FJ Cruiser Юрия Кузьминова и Ивана Остапченко (дебют в качестве штурмана в URC, “Трембиту-2013” покорял как 1-й пилот) выбыла из соревнований. То же самое едва не случилось с лидерами класса по Autolife Racing на прототипе Hellcat – Василием Водолагой и Алексеем Ляшенко. Подарком соперников воспользовались Константин Полийчук и Денис Татарко с Mitsubishi Pajero – вторая победа в Cross Country текущего сезона и уверенное лидерство представителей Eurolamp WRT.

Самым интересным на борьбу оказался класс 2WD Open, где явным фаворитом выглядели представители команды MOST со своим BMW 318i, причем для Сергея Рудковского победа могла бы стать четвертой подряд на “Трембите”. На деле нас ожидало четыре смены в тройке лидеров, а экипажи не отпускали друг друга более чем на 10,6 секунд.

BMW 318i из команды MOST

Первыми пострадали Сергей и Анастасия Ивченко из команды DENSO X-Team-СД-8 забрала у экипажа почти 1,5 минуты технических неурядиц их Honda Civic Type-R. Зато Станислав Прусс и Михаил Горшков с TECE Binotel Racing Team наконец нашли подход к своему Peugeot 208 R2: сначала они выиграли два стартовых допа, а потом – и всю финальную секцию соревнования и, наконец, получили первый финиш и сразу на первом месте.

И завершаем обзор классом 2WD. Было приятно увидеть на старте Николая Соболева и Татьяну Кравцову с Lada 2113. Последний раз экипаж был классифицирован на финише этапа URC как раз в Коломые на “Ралли Трембита 2013”. На этот раз не сложилось. Как и в полной дебютантов украинского первенства – Михаила Луцяка и Ивана Павловича с Lada 2108. В аттракционе технических проблем выстояли в DENSO X-Team – вторую подряд победу на 10-ом этапе в своей карьере отпраздновал Валерий Терещенко с Максимом Писанкой и ZAZ Lanos.

Ралли “Трембита” проходило на мокром грунте

Подиум дополнили Андрей Волошин и Юлия Ефимова на сей раз единственной на старте Lada 2105 VFTS, и Надежда Соболева/Арина Яровенко с Lada 2108 и командой TECE Binotel Racing Team.

Вообще в TECE Binotel Racing Team добыли максимум очков, что позволило команде покинуть последнее место турнирной таблицы. Со второго места DENSO X-Team их лидирующие позиции не пошатнулись. А вот #Будунасыпаты смогли выбраться в топ-2 команд URC.

Следующий раунд URC – "ралли Мариуполь" состоится 7-8 августа…

Автор: Павел Воробьев

Фото: Евгений Олейников