"Ралі Трембіта" у восьмому виданні 2021 року повернулося до Коломиї – вперше після сезону восьмирічної давнини. З того часу лише в шести екіпажах залишилися пілот або штурман, які тоді брали участь в цьому змаганні. Загалом же на старт перших коротких "супер спешиалів" навколо міського озера вишикувалося 26 автомобілів.

На учасників очікувала волога траса, яка то підсихала, то знову перетворювалася на розмитий ґрунт. Єдине, що було незмінним – це лідерство з перших метрів дистанції та до самого фінішу в абсолюті та класі 4WD Open чинних чемпіонів з команди #Будунасипать – Олександра Салюка та Володимира Равінського на Mitsubishi Lancer Evo X.

Переможці ралі “Трембіта” Олександр Салюк та Володимир Равінський на Mitsubishi Lancer Evo X.

Виступ був на “десятку” – усі 10 виграних допів. Лише на одній ділянці до лідерів зміг наблизитись провідний екіпаж TECE Binotel Racing Team Антона Корзуна та Павла Кононова з Mitsubishi Lancer Evo ІX – але загальний програш на дистанції склав 2 хв та 11,6 секунди. Втім, більш важливо, що екіпаж Корзуна зрештою перервав смугу прикрих сходів на етапах URC, яка тривала після подіуму на “Трембіті” минулого року.

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Дуель за третє місце абсолюту та класу 4WD Open повели між собою представники DENSO X-Team та Mogul Racing Team – Юрій Хоміцький/Андрій Рощенко та Олександр Козлов/Олександр Островський відповідно. Перших на СД-8 підвела техніка, других – власна помилка, що призвела до пошкоджень боліду. За таких умов ініціатива перейшла до іншої Subaru Impreza STi, якою керували Ігор та Алла Нечипоруки. Перед двома заключними СД їх та ще один Evo X команди #Будунасипать розділяло 27,6 секунд.

Дар’я Бакай та Євген Сокур відчутно прискорилися, але до другого подіуму в кар’єрі URC (перший був у фіналі минулого сезону – під час “Ралі Столиця”) Даші не вистачило лише 1,3 секунди. За такий щільний фініш обидва екіпажі були нагороджені трофеєм Юрія Кочмара, але нагороди за третє місце дісталися лише Нечипорукам.

Mitsubishi Lancer EVO X Дар’ї Бакай та Євгена Сокура

В той час, як серед учасників 4WD Open лише Олександр Салюк приїздив до Коломиї у 13-ому році, представники кожного екіпажу класу Open там були. Чинні чемпіони моноприводу змінили техніку: замість Honda Civic Type-R Генадій Єфімов та Володимир Щербаков із цього сезону їхатимуть на Mitsubishi Lancer Evo IX. І якщо на попередньому етапі Кубку Лиманів екіпаж був в одному кроці від подіуму, то “Трембіта” завершилася спійманим дахом вже на першому недільному СД. Особливо прикро за такий результат Щербакова, для якого це була 150-та ралійна гонка в кар’єрі.

В решті змагання ситуацію в класі Open контролювали представники Mogul Racing Team Павло Копилець та Євген Борщенко. Гонщики випередили Миколу Нікітюка та Дмитра Безрукова з Odessa Rally Team (обидва екіпажі виступали на Subaru Impreza STi). Цікаво, що черкащанин Павло Копилець на старті змагань в суботу відсвяткував 47-ий день народження, а вже у неділю 48-ий рік життя розпочав успішним фінішем на 48-ому етапі своїх виступів в URC (загалом у пілота 75 стартів).

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Клас Cross Country, вже за традицією сезону-2021, на старті був представлений трьома екіпажами. Toyota FJ Cruiser Юрія Кузьмінова та Івана Остапченка (дебют в якості штурмана в URC, “Трембіту-2013” підкорював як 1-ий пілот) вибула зі змагань. Те саме ледь не трапилося з лідерами класу із Autolife Racing на прототипі Hellcat – Василем Водолагою та Олексієм Ляшенко. Подарунком суперників скористалися Костянтин Полійчук та Денис Татарко з Mitsubishi Pajero – друга перемога в Cross Country поточного сезону та впевнене лідерство представників Eurolamp WRT.

Найцікавішим на боротьбу виявився клас 2WD Open, де явним фаворитом виглядали представники команди MOST зі своїм BMW 318i, причому для Сергія Рудьковського перемога могла б стати четвертою поспіль на “Трембіті”. На ділі на нас очікувало чотири зміни в трійці лідерів, а екіпажі не відпускали одне одного більш ніж на 10,6 секунд.

BMW 318i з команди MOST

Першими постраждали Сергій та Анастасія Івченко з команди DENSO X-Team – СД-8 забрала в екіпажу майже 1,5 хвилини технічних негараздів їхньої Honda Civic Type-R. Натомість Станіслав Прусс та Михайло Горшков з TECE Binotel Racing Team нарешті знайшли підхід до свого Peugeot 208 R2: спершу вони виграли два стартові допи, а потім – й усю фінальну секцію змагання та, зрештою, здобули перший фініш і одразу на першому місці.

І завершуємо огляд класом 2WD. Було приємно побачити на старті Миколу Соболєва та Тетяну Кравцову з Lada 2113. Востаннє екіпаж був класифікований на фініші етапу URC якраз в Коломиї на “Ралі Трембіта 2013”. Цього разу не склалося. Як і у цілковитих дебютантів української першості – Михайла Луцяка та Івана Павловича з Lada 2108. В атракціоні технічних негараздів вистояли в DENSO X-Team – другу перемогу поспіль на 10-ому етапі у своїй кар’єрі відсвяткував Валерій Терещенко з Максимом Писанкою та ZAZ Lanos.

Ралі “Трембіта” проходило на мокрому ґрунті

Подіум доповнили Андрій Волошин та Юлія Єфімова з цього разу єдиною на старті Lada 2105 VFTS, та Надія Соболєва/Арина Яровенко з Lada 2108 та командою TECE Binotel Racing Team.

Взагалі в TECE Binotel Racing Team здобули максимум очок, що дозволило команді залишити останнє місце турнірної таблиці. Від другого місця DENSO X-Team їх лідируючі позиції не похитнулися. А ось #Будунасипати змогли вибратися в топ-2 команд URC.

Наступний раунд URC – “Ралі Маріуполь” відбудеться 7-8 серпня…

Автор: Павло Воробйов

Фото: Євген Олійников