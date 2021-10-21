Дизайн нового внедорожника перестал быть тайной за неделю до официальной премьеры. Есть даже фото интерьера.

Компания Land Rover на днях обнародовала тизер нового Range Rover, а только что в сеть “слили” фотографии, сделанные для французского журнала 4x4, которые полностью раскрывают дизайн внедорожника. А впоследствии на форуме появились и изображения живого автомобиля.

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В пятом поколении Range Rover сохранил узнаваемые черты предшественника, но некоторые аспекты дизайна все же выгодно выделяют новинку. Например, панорамное остекление и интересный дизайн кормы.

Новый Range Rover стал еще более гладким, все грани были сглажены, даже дверные ручки теперь скрыты. Единственные рельефные элементы – два "плавника" антенн на крыше.

В салоне можно заметить переделанную переднюю панель, новый руль и большой экран мультимедийной системы Pivi Pro. Кроме того, изменилась форма селектора трансмиссии – фирменная “шайба” исчезла из центрального тоннеля.

Вместе с фото нового Range Rover, в сеть попали данные о комплектации новинки. Версия D250 с дизельным шестицилиндровым мотором Ingenium мощностью 250 сил будет базовой в линейке. Следующими будут D300 и D350, а далее – гибриды P400e и P500e с возможностью зарядки от сети. Топовый Range Rover будет иметь обозначение P530 и получит мощный двигатель V8. Известна даже цена топовой версии для модели с удлиненной колесной базой – 173 700 евро.

Фото: Range Rover 2022 / СocheSpias, Worldscoop