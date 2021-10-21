Дизайн нового позашляховика перестав бути таємницею за тиждень до офіційної прем'єри. Є навіть фото інтер'єру.

Компанія Land Rover днями оприлюднила тізер нового Range Rover, а щойно в Мережу “злили” фотографії, зроблені для французького журналу 4x4, які повністю розкривають дизайн позашляховика. А згодом на форумі з’явились і зображення живого автомобіля.

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У п’ятому поколінні Range Rover зберіг впізнавані риси попередника, але деякі аспекти дизайну все ж вигідно виділяють новинку. Наприклад, панорамне скління та цікавий дизайн корми.

Новий Range Rover став ще більш гладеньким, усі грані були згладжені, навіть дверні ручки тепер приховані. Єдині рельєфні елементи – два “плавці” антен на даху.

У салоні можна помітити перероблену передню панель, нове кермо та великий екран мультимедійної системи Pivi Pro. Крім того, змінилась форма селектора трансмісії – фірмова “шайба” зникла з центрального тунелю.

Разом з фото нового Range Rover, у Мережу потрапили дані про комплектації новинки. Версія D250 з дизельним шестициліндровим мотором Ingenium потужністю 250 сил буде базовою в лінійці. Наступними будуть D300 і D350, а далі – гібриди P400e та P500e з можливістю зарядки від мережі. Топовий Range Rover матиме позначення P530 і отримає потужний двигун V8. Відома навіть ціна топової версії для моделі з подовженою колісною базою – 173 700 євро.

Фото: Range Rover 2022 / СocheSpias, Worldscoop