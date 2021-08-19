Рестайлинг для премиального внедорожника выполнили по отработанной схеме, поскольку это уже вторая модернизация Velar с момента его появления.

Люксовый кроссовер Range Rover Velar дебютировал в 2017 году, а прошлой осенью пережил значительную модернизацию. Теперь производитель снова освежил Velar, заодно расширив возможности персонализации дизайна и список дополнительных опций.

Смотрите также: Премиальный электрический кроссовер Genesis GV60 представлен официально

Модернизированный Velar получил систему ионизации и очистки воздуха, которая умеет заранее освежать салон и регулировать уровень концентрации углекислого газа.

Базовая версия модели теперь оснащается камерой заднего вида, а более богатая комплектация R-Dynamic HSE отныне имеет адаптивный круиз-контроль с ассистентом управления. Наконец, мультимедийная система Pivi Pro получила возможность беспроводного соединения по протоколам Android Auto и Apple CarPlay.

Палитру цветов кузова для Range Rover Velar пополнили 14 новых оттенков Premium Palette от подразделения SV Bespoke. А если нужного цвета в палитре нет, покупатели могут создать уникальный цвет кузова, воспользовавшись услугой Match to Sample.

Вместе с обновлением Range Rover представил особую версию Velar Auric Edition – название образовано от латинского слова aurum, что значит “золото”. В отделке автомобиля используется специальное покрытие Auric Atlas, оно наносится на радиаторную решетку, шильды, капот, двери и вентиляционные отверстия в передних крыльях. Основной цвет кузова для версий Auric Edition – серый Charente Grey, белый Ostuni Pearl White и черный Santorini Black. За доплату также можно получить машину с черной крышей.

Velar стандартно оснащается 20-дюймовыми колесными дисками Mercurial Gloss Sparkle Silver, а опционно доступны 22-дюймовые колеса Pincer.

Range Rover Velar Auric Edition базируется на комплектации R-Dynamic S, что предполагает возможность выбора между 249-сильным бензиновым мотором и парой дизелей.

Фото: модернизированный Land Rover Range Rover Velar / Land Rover