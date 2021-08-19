Рестайлінг для преміального позашляховика виконали за відпрацьованою схемою, оскільки це вже друга модернізація Velar, з моменту його появи.

Люксовий кросовер Range Rover Velar дебютував у 2017 році, а минулої осені пережив значну модернізацію. Тепер виробник знову освіжив Velar, заодно розширивши можливості персоналізації дизайну та список додаткових опцій.

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Модернізований Velar отримав систему іонізації та очищення повітря, яка вміє заздалегідь освіжати салон і регулювати рівень концентрації вуглекислого газу.

Базова версія моделі тепер оснащується камерою заднього виду, а багатша комплектація R-Dynamic HSE відтепер має адаптивний круїз-контроль з асистентом управління. Нарешті, мультимедійна система Pivi Pro отримала можливість бездротового з'єднання за протоколами Android Auto та Apple CarPlay.

Палітру кольорів кузову для Range Rover Velar поповнили 14 нових відтінків Premium Palette від підрозділу SV Bespoke. А якщо потрібного кольору у палітрі немає, покупці можуть створити унікальний колір кузова, скориставшись послугою Match to Sample.

Разом з оновленням, Range Rover представив особливу версію Velar Auric Edition – назва утворена від латинського слова aurum, що значить “золото”. В оздобленні автомобіля використовується спеціальне покриття Auric Atlas, воно наноситься на радіаторну решітку, шильди, капот, двері та вентиляційні отвори в передніх крилах. Основний колір кузову для версій Auric Edition - сірий Charente Grey, білий Ostuni Pearl White та чорний Santorini Black. За доплату також можна отримати машину з чорним дахом.

Velar стандартно оснащується 20-дюймовими колісними дисками Mercurial Gloss Sparkle Silver, а опційно доступні 22-дюймові колеса Pincer.

Range Rover Velar Auric Edition базується на комплектації R-Dynamic S, що передбачає можливість вибору між 249-сильним бензиновим мотором та парою дизелів.

Фото: модернізований Land Rover Range Rover Velar / Land Rover