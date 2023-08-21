Винница открыла соревнование "Ралли Подолье 2023", участие в котором приняли экипажи раритетных и классических автомобилей из разных городов Украины.

В рамках первого исторического ралли была организована благотворительная выставка «Ретро по-винницки», прошедшая в центральном городском парке им. Леонтовича, и награждение победителей ралли.

Rallye Podillia стало первым этапом соревнования ветеранов Автомобильной федерации Украины Rallye Ukraine Historique по модели исторического ралли Монте-Карло. Соорганизатором мероприятия стала общественная организация "Винницкий музей моделей транспорта, ретротехники, коллекций и миниатюр". Это знаковое событие приурочено ко Дню Независимости Украины.

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Маршрут – Подольский путь

Участники по легенде и регламенту получили карты с маршрутами по участкам Подольского пути Святого Иакова (Camino Podolico). Работа оценивалась в трех номинациях – лучший экипаж, лучший автомобиль и лучший водитель.

Один из таких маршрутов в рамках соревнований раритетных автомобилей "Ралли Подолье 2023" пролег в Бар. Четыре экипажа финишировали возле ОСП "Барский профессиональный колледж транспорта и строительства НТУ".

Барский профессиональный колледж транспорта и строительства НТУ на карте маршрута ралли появился оправданно – зайти в гости к автомобилистам также святое дело. Фото: БФКТБ

Первым прибыл Ford Capri с экипажем в составе Алексея Дудара и Виталия Слободиского. Далее на автомобилях Jaguar XJR примчались Александр Вдовиченко и Артур Сорока и Volvo-245 Ростислав Щипков.

Четвертым на финишную аллею довольно быстро влетел наш легендарный ЗАЗ-966, за рулем которого был Роман Щипков. Его автомобиль не только отличался колористикой, но и статусом участника всемирно известного ралли Монте-Карло.

После торжественной встречи, экскурсии по аудиториям, производственным мастерским и лабораториям колледжа, совместной фотосессии участники ралли отбыли в Винницу. Фото: БФКТБ

По словам вице-президента ОО "Возрожденный Киевский Клуб Автомобилистов" Романа Щипкова, участниками первого "Ралли Подолья 2023" стали команды из Запорожья, Киева, Желтых Вод, Кривого Рога, непосредственно из Винницы и других городов Украины.

"В начале этого года мы принимали участие в "Ралли Монте-Карло". Винница стала первым городом в Украине, который поддержал проведение ралли именно в таком формате: участники стартуют из разных городов, финишируют в Виннице, здесь подводятся первые итоги, а затем стартуют далее – в знаменитые города Подолья.Так сложилось, что мы очень точно попали в историческую составляющую, ведь наш маршрут пролегает Путем Святого Иакова", – поделился впечатлениями Роман Щипков.

Участники ралли из разных городов Украины финишировали в Виннице, подвели итоги первого этапа, а затем помчались по славным местам Подолья. Фото: мэрия Винницы

Церемония награждения прошла на площади Водограя центрального парка областного центра. Участники выставили свои автомобили вокруг фонтана задолго до торжеств, что позволило жителям и гостям города не только рассмотреть технику и пообщаться с ее владельцами, но и сделать фотосессию, снять историческое событие на свои гаджеты.

Всего в ралли было представлено 17 автомобилей разных марок, начиная от "Запорожца" до "Ягуара" и "Мерседеса".

Заглянуть в прошлое за… донат

Одновременно с ралли действовала благотворительная выставка "Ретро по-винницки". В ее основе находились экспонаты бывшего музея ретротехники. Показательное мероприятие обустроили в формате ретрогаража. Там разместили раритетные автомобили, мотоциклы и велосипеды.

Статус привлекательности еще и в том, что действующие экспонаты открыты для доступа – каждый желающий может заглянуть в салон, сесть за руль и даже условно поездить, покрутив руль.

Ретронаследие всегда вызывает интерес. А тут еще и доначат на доброе дело для победы над оккупантами. Фото: мэрия Винницы

Среди выставленной на показ техники есть уникальный пожарный и санитарный автомобили, мотоциклы времен Второй мировой войны, "Запорожцы" и "Волги" разных лет выпуска и многое другое.

Учитывая настоящее, было решено добавить экспозицию из полномасштабных и уменьшенных копии военной техники и раритетов американского автопрома.

Правда, посетить ретрогараж, который еще находится в процессе формирования, можно только за символический донат. Это также оправдано: организаторы выставки и благотворительный фонд "Подольская громада" собирают деньги на мощный беспилотник VTOL FreeUA для ВСУ.

Видеосюжет о ралли и выставке от наших коллег из местного телеканала ВИННИЧЧИНА