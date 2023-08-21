Вінниця започаткувала змагання "Ралі Поділля 2023", участь в якому взяли екіпажі раритетних та класичних автомобілів з різних міст України.

В рамках першого історичного ралі було організовано благодійну виставку «Ретро по-вінницьки», що пройшла у центральному міському парку ім. Леонтовича, та нагородження переможців ралі.

Rallye Podillia стало першим етапом започаткованого змагання ветеранів Автомобільної федерації України Rallye Ukraine Historique за моделлю історичного ралі Монте-Карло. Співорганізатором заходу стала громадська організація "Вінницький музей моделей транспорту, ретротехніки, колекцій і мініатюр". Цю знакову подію приурочено до Дня Незалежності України.

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Маршрут – Подільський шлях

Учасники за легендою та регламентом отримали карти з маршрутами, що пролягли ділянками Подільського шляху Святого Якова (Camino Podolico). Робота оцінювалася у трьох номінаціях – найкращий екіпаж, найкращий автомобіль та найкращий водій.

Один з таких маршрутів у рамках змагань раритетних автомобілів "Ралі Поділля 2023" проліг до Бара. Чотири екіпажі фінішували біля ВСП "Барський фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ".

Барський фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ на карті маршруту ралі з’явився виправдано – завітати в гості до автомобілістів також святе діло. Фото: БФКТБ

Першим прибув Ford Capri з екіпажем у складі Олексія Дудара та Віталія Слободиського. Далі на автомобілях Jaguar XJR прибули Олександр Вдовиченко і Артур Сорока та на Volvo-245 Ростислав Щипков.

Четвертим на фінішну алею доволі прудко влетів наш легендарний ЗАЗ-966, за кермом якого був Роман Щипков. Його автомобіль не лише виділявся колористикою, але й статусом учасника всесвітньо відомого ралі Монте-Карло.

Після урочистої зустрічі, екскурсії по аудиторіях, виробничих майстернях та лабораторіях коледжу, спільної фотосесії учасники ралі відбули до Вінниці. Фото: БФКТБ

За словами віце-президента ГО "Відроджений Київський Клуб Автомобілістів"» Романа Щипкова, учасниками першого "Ралі Поділля 2023" стали команди із Запоріжжя, Києва, Жовтих Вод, Кривого Рогу, безпосередньо з Вінниці та інших міст України.

"На початку цього року ми брали участь у "Ралі Монте-Карло". Вінниця стала першим містом в Україні, яке підтримало проведення ралі саме у такому форматі: учасники стартують з різних міст, фінішують у Вінниці, тут підбиваються перші підсумки, а потім стартують далі – у славетні міста Поділля. Так склалося, що ми дуже влучно потрапили в історичну складову, адже наш маршрут пролягає Шляхом Святого Якова", – поділився враженнями Роман Щипков.

Учасники ралі з різних міст України фінішували у Вінниці, підбили підсумки першого етапу, а потім помчали славетними місцями Поділля. Фото: мерія Вінниці

Церемонія нагородження пройшла на майдані Водограю центрального парку обласного центру. Учасники виставили свої автомобілі довкола фонтану задовго до урочистостей, що дозволило жителям та гостям міста не лише роздивитися техніку та поспілкуватися з її власниками, але й зробити фотосесію, зафільмувати історичну подію на свої гаджети.

Всього в ралі було представлено 17 автомобілів різних марок, починаючи від "Запорожця" до "Ягуара" і "Мерседеса".

Заглянути у спадщину за… донат

Одночасно з ралі діяла благодійна виставка "Ретро по-вінницьки". В її основі були експонати колишнього музею ретротехніки. Показовий захід облаштували у форматі ретрогаража. Там розмістили раритетні автомобілі, мотоцикли і велосипеди.

Статус привабливості додало те, що діючі експонати відкриті для доступу – кожен бажаючий може заглянути у салоні, сісти за кермо і навіть умовно поїздити, покрутивши кермо.

Ретроспадщина завжди викликає інтерес. А тут ще й донатять на добру справу для перемоги над окупантами. Фото: мерія Вінниці

З-поміж виставленої на показ техніки є унікальний пожежний і санітарний автомобілі, мотоцикли часів Другої світової війни, "Запорожці" і "Волги" різних років випуску та багато іншого.

З огляду на сьогодення було вирішено додати експозицію з-поміж повномасштабних та зменшених копії військової техніки і раритетів американського автопрому.

Щоправда, завітати в ретрогараж, який ще перебуває у процесі формування, можна лише за символічний донат. Це також виправдано: організатори виставки та благодійний фонд "Подільська громада" збирають гроші на потужний безпілотник VTOL FreeUA для ЗСУ.

Відеосюжет про раллі та виставку наших колег з місцевого телеканалу ВІННИЧЧИНА