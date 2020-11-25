Cizeta V16T – редкая и экзотическая вещь, поскольку это единственная модель итальянской фирмы, которая была выпущена тиражом всего в 20 экземпляров. А автомобиль с номером шасси 101, выставленный на продажу в Майами, еще и имеет интересную историю.

История производства Cizeta Moroder V16T достаточно короткая – суперкар выпускался с 1991 по 1995 годы, всего было построено лишь 20 машин, однако история самого суперкара могла бы занять не одну страницу в учебнике по автомобилестроению. И все это в прошлом, к которому сможет прикоснуться новый владелец суперкара, готовый заплатить с эту возможность 725 тысяч долларов.

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Этот Cizeta V16T 1993 года выпуска имеет шасси №101 и заказан компанией Hong Seh Motors от имени известного коллекционера автомобилей. Однако до того, как он попал в коллекцию султана, он был показан на Женевском автосалоне 1993 года. Как и большинство автомобилей султана, V16T никогда не регистрировался и редко ездил, поэтому фактически является новым автомобилем с пробегом всего 966 километров.

Автомобиль действительно в идеальном состоянии, лакокрасочное покрытие-безупречное, никаких признаков ржавчины на кузове нет, даже шины являются оригинальными.

Интерьер в хорошей форме, а сиденья выглядят так, как будто они никогда не использовались. Однако оригинальное радиоустройство выглядит уж слишком архаичным. Автомобиль выставляется как “бесспорно лучший пример Cizeta, что существует в мире сегодня”.

Создателем машины является Марчелло Гандини, из-под пера которого родился легендарный Lamborghini Diablo, а также причастный к образам Countach и Miura. Инженерной частью суперкара также занимались выходцы из Lamborghini. И в отличие от Lamborghini, в движение Cizeta приводит 6-литровый V16, который имеет “64 клапана, восемь распределительных валов, две системы впрыска топлива, четыре головки цилиндров и двойные цепи ГРМ”. Производительность этого агрегата по паспорту составляет 540 л. с. и 542 Нм.

Продавец – Curated – не указывает цену автомобиля, однако портал Business Insider сообщает, что суперкар готовы отдать за 725 000 долларов.

Фото: Cizeta Moroder V16T / Autoevolution