Cizeta V16T – рідкісна й екзотична річ, оскільки це єдина модель італійської фірми, що була випущена тиражем усього в 20 екземплярів. А автомобіль з номером шасі 101, виставлений на продаж у Майамі, ще й має цікаву історію.

Історія виробництва Cizeta Moroder V16T досить коротка – суперкар випускався з 1991 по 1995 роки, загалом було збудовано лише 20 машин, однак історія самого суперкара могла б зайняти не одну сторінку в підручнику з автомобілебудування. Та все це в минулому, до якого зможе доторкнутись новий власник суперкара, готовий заплатити з цю можливість 725 тисяч доларів.

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Цей Cizeta V16T 1993 року випуску має шасі №101 і замовлений компанією Hong Seh Motors від імені відомого колекціонера автомобілів. Однак до того, як він потрапив до колекції султана, він був показаний на Женевському автосалоні 1993 року. Як і більшість автомобілів султана, V16T ніколи не реєструвався і рідко їздив, тож фактично є новим автомобілем з пробігом лише 966 кілометрів.

Автомобіль справді має ідеальний стан, лакофарбове покриття – бездоганне, жодних ознак іржі на кузові немає, навіть шини є оригінальними.

Інтер’єр у гарній формі, а сидіння виглядають так, ніби вони ніколи не використовувались. Однак оригінальний радіопристрій виглядає аж надто архаїчним. Автомобіль виставляється як “безперечно найкращий приклад Cizeta, що існує у світі сьогодні”.



Творцем машини є Марчелло Гандіні, з-під пера якого народився легендарний Lamborghini Diablo, а також причетний до образів Countach та Miura. Інженерною частиною суперкара також займались вихідці з Lamborghini. Та на відміну від Lamborghini, у рух Cizeta приводить 6-літровий V16, який має “64 клапани, вісім розподільних валів, дві системи впорскування пального, чотири головки циліндрів і подвійні ланцюги ГРМ”. Продуктивність цього агрегата за паспортом становить 540 к.с. і 542 Нм.



Продавець – Curated – не вказує ціну автомобіля, однак портал Business Insider повідомляє, що суперкар готові віддати за 725 000 доларів.

Фото: Cizeta Moroder V16T / Autoevolution