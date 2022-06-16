Украинская отдельная механизированная бригада “Холодный Яр” ввела на вооружение трофейный российский КАМАЗ-63968 “Тайфун-К”.

Сначала украинские военные хотели уничтожить этот "Тайфун”, но потом "затрофеили". Сейчас 93-я отдельная механизированная бригада работает на Изюмском направлении.

"Этот Тайфун остановили благодаря попаданию в пневматические системы, патрубки. Ребята хотели расстрелять его из мух (РПГ – ред.), но передумали“, – рассказал военный.

Кстати Сергей Волощенко показал, что осталось от “Тайфун-К” 4х4

Трофейный российский КАМАЗ-63968 “Тайфун-К” на вооружении украинских военных из 93 ОМБр в Харьковской области. Июнь 2022. Украина. Фото: "Наш Город”

Еще в начале войны, 26 февраля ВСУ в ходе ожесточенных боев захватили первый российский трофейный “Тайфун”, а по состоянию на середину апреля было уничтожено около 10 единиц таких машин, несколько из них захвачено целыми.

Известно еще об одном захваченном КАМАЗе-63968, который сейчас тоже на службе ВСУ. Он добыт в бою возле Ахтырки Сумской области.

Справка Авто24

КАМАЗ-63968 “Тайфун-К” – универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Относится к машинам класса MRAP (защищены от мин и засад). Бронемашина стоит на вооружении армии России с 2015 года. Броня 4 класса должна защищать от пуль калибра 14,5 мм. Корпус должен выдерживать подрывы взрывных устройств мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте. Одновременно в машине может разместиться три члена экипажа и 14 солдат. Машина является частью семейства бронеавтомобилей “Тайфун”.